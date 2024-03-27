為何臺灣半導體製造商紛紛於日本設廠？

2月24日，全球最強大的半導體製造商台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電、TSMC）為他們在日本第一個興建的熊本工廠（熊本縣菊陽町）舉行開幕典禮。而在不久前，也釋出將興建第二座工廠的計畫，這些製造廠商接連進軍日本的背後有什麼原委？

臺灣欲在日本尋求出路 臺灣半導體製造商紛紛於日本設廠。其中，規模最大的台積電於2月宣布將在熊本縣設立第二座工廠，而另一家廠商則計劃於宮城縣設廠。儘管這一連串的設廠計劃焦點都放在日本方的意圖，例如日方欲復興半導體產業，但這對臺灣廠商來說不過是其次的副產品。當然，這也與臺灣海峽兩岸有無緊急政治狀況並無直接關連。為了有效運用這些珍貴的工廠，必須先了解關於臺灣欲在日本尋求出路的背景。

台積電創始人張忠謀於熊本工廠開幕典禮致詞（2024年2月24日，筆者提供） 「日本的產量比之高會讓你大吃一驚」。2024年2月24日，台積電創辦人張忠謀在熊本縣菊陽町第一家熊本工廠開幕致詞時提及他與SONY創辦人之一的盛田昭夫多年前的對話。張忠謀是來自中國浙江省的在美華人，1968年他以美國半導體大廠德州儀器公司（TI）副總裁身分首次造訪日本，並與盛田討論兩家公司的合資計畫。 據說當時盛田表示日本有相當大的生產量。之後張忠謀也擔任德州儀器公司在埼玉縣鳩谷設立工廠的統籌負責人，盛田對未來情勢的精準判斷，讓張忠謀留下深刻印象。後來，張忠謀接受政府延攬回臺灣致力於半導體產業的發展，於1987年創立了台積電，他說「臺灣和日本在文化及人才方面有許多相似處」，這是他決定在臺灣打造了一座晶圓廠的原因之一。

全球晶圓代工台積電占六成 台積電是一家半導體晶片製造公司，接受客戶委託，專門製造客戶所需要的晶片。根據臺灣的研究機構集邦科技（TrendForce）調查顯示，2023年台積電在全球晶圓代工市場市占率約59%（以金額為基準）（如圖）。近年來，晶片設計和製造採分工方式進行的模式業已成為半導體產業的主流，而全球四分之一的晶圓生產量來自晶圓代工廠。數據顯示，光台積電一家公司就供應了全球約15%的半導體晶片量。 臺灣尚有聯華電子股份有限公司（簡稱聯電、UMC）、力晶積成電子製造股份有限公司（簡稱力積電、PSMC）等晶圓代工廠商，加總起來2023年臺灣便占了67%的生產量。兩家公司皆追隨台積電的腳步進入這個市場。其中，力積電於2023年10月與日本SBI控股株式會社（SBI Holdings）合作，將在宮城縣大衡村興建工廠，目標為2027年開始量產。 對於專門從事晶圓製造的代工廠來說，工廠本身的生產力即為競爭力。張忠謀重視的臺灣優勢已然顯現。其實，台積電在中國南京等地也擁有技術較為老舊的工廠，不過9成以上的產能仍位於臺灣境內。但當台積電決定2020年5月在美國亞利桑那州設廠後，便加速了日本熊本及德國德勒斯登等海外工廠擴張的版圖。 台積電為何改變策略將工廠「出走臺灣」，主要有兩個原因。

美中對立情勢下掀起的保護主義浪潮 其一是2018年春季美中爆發了高科技產業貿易摩擦，致使半導體產業保護主義抬頭。原本零關稅的半導體晶片如今成為進出口管制對象，必須受到監管，而主要國家和地區則以強化經濟安全為由競相對半導體工廠提供補助金。張忠謀對此感嘆「全球化瀕臨死亡、自由貿易已死」。 半導體晶片重量相當輕巧，但由於單價高，即便使用空運運送到客戶手中也仍有輕鬆獲利的空間。台積電過往在臺灣集中生產晶片以降低成本並出口至全球的成功模式，卻因為美中貿易摩擦而瓦解。另一方面，目前要設立一座最先進的半導體工廠，其建設成本已飆升至1兆日圓。因此，時下合理的經營決策，便是在享有巨額補助金的地方興建廠房以降低成本。 困擾臺灣產業界的「五個不足」 另外一點則是臺灣產業界的「五個不足」日益嚴重。所謂五個不足是指半導體廠房增加過快，因此在水力、電力、土地、現場工人、及高科技人才等五面向出現資源短缺的情形。 2023年10月，台積電表示撤出桃園設廠計畫，不久後便有報導指出其遠因即為五個不足。 儘管經濟部發表聲明否認，但實際上臺灣在2021年及2022年各發生兩起和一起大規模停電事件。半導體工廠運作需要大量電力，而此時因全球半導體短缺，使得工廠經常處於高乘載運轉狀態。民進黨政府推行逐步淘汰核電廠政策，並於2017年決定在2025年全面廢止運轉中的核電廠，將以太陽光電和離岸風力發電等再生能源來補足，但產業界極為擔憂因季節與氣候所造成的不確定性。 同樣地，半導體工廠也需要使用大量的水，在少雨的2020年，臺灣經歷了57年來最嚴重的乾旱。從環境保育的觀點來看，要建造更多的水壩有困難。臺灣地勢多山，適合建造工廠的平地越來越少。近年的總生育率（total fertility rate, TFR）維持在1.0左右，為全球最低水準，勞動力成長停滯。無論政府如何否認五個不足的現況，對臺灣的半導體製造廠商來說，將工廠轉移至海外設點是自然而然的經營判斷。 有一說指出，台積電的海外設廠是臺灣政府「矽盾」戰略的一環，意指運用臺灣優異的半導體晶片製造能力可嚇阻中國的軍事行動。這是一個誤解。儘管政府的確擁有台積電約6%的持股，但各機構投資人仍佔股東的多數，政府無權影響公司管理決策。台積電是一家規模龐大、市值七千億美元（約百兆日圓）的上市公司，股東們絕不會同意讓公司營運像在走鋼索一樣，使公司曝露於風險之中。