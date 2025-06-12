日本米價為何居高不下？今後走向如何？

日本政府釋放的儲備米已擺上貨架。但是，4月份的白米零售價仍是去年同期的約2倍，降價效果有限。自去年以來，日本白米供應量持續不足，還出現了價格飆升的異常情況。這些究竟因何而起？今後又該如何解決？

（註：本文日文原文為5月16日首發，目前農林水產大臣已更換成小泉進次郎，內文會依據現狀做若干更動） 價格飆升源於2023年產米供需失衡 2023年的酷暑導致當年稻穀品質明顯下降，產量銳減。隨之，稻穀加工成精米的出米率降低。而另一方面，白米需求激增。為確保正常的流通量，就需要更多糙米。 白米需求激增的原因在於，在物價普遍上漲的背景下，白米仍具有價格優勢。此外，疫情後餐飲業和入境遊需求復甦。旅居日本的外國人口大幅增加，2024年增幅創下34萬人的歷史新高。這些因素都拉抬需求。再加上在白米青黃不接的2024年8月，政府發佈「南海海槽特大地震臨時預警」，觸發了民眾的儲備意識，導致白米緊缺，價格上漲。 農林水產省於2024年10月30日公佈了白米短缺的原因分析、應對措施和未來預期。但未提及投放儲備米等具體方案，反而列出2025年夏季可能出現白米供應再度緊張的資料。這種不安情緒進一步加劇了白米爭奪戰，造成了2024年年底以來的價格飆升。 一小勺攪動流通和價格 米作為主食屬於必需品，所以即使價格波動，需求量也相對穩定。正因如此，供需稍有變化便會引發價格劇烈變動。作為衡量白米供需平衡的參考指標，「6月末民間庫存量」預計落在180萬到200萬噸之間，變化幅度為20萬噸。這意味著，20萬噸左右的庫存變化就會導致價格波動。20萬噸糙米相當於2024年白米產量的2.7%，若加工成精米則為18萬噸，相當於每個家庭3.3公斤，或人均每天4克，差不多就是一小勺。即使變化幅度達到40萬噸，按人均每天的量換算，也只有兩小勺。雖看似微量，但足以導致流通和價格的混亂。

價格飆升和儲備米覆蓋不足的原因 由於微小變化就會導致米價變化，所以很難鎖定價格飆升的「罪魁禍首」；甚至還可以透過計算給出不同解釋。正因如此，那些強調單一原因的解讀，或者全盤否定特定因素的見解都可能有誤，不可盲目相信。 同時，儲備米無法惠及所有人，雖有流通不暢的原因，但從量來看，就會明白這是必然的事情。 農協的失敗與批發商及餐飲公司的成功 日本農協（JA）在制定稻米收購預付款標準時，會綜合考慮全年白米銷售情況等因素。針對2024年產的稻米，各地JA雖上調了預付款金額，但對市場行情的預判還是不足。批發商以高於預付款的金額收購白米，加之餐飲公司和消費者也從農戶手中直接收購，導致白米爭奪戰白熱化。 結果，JA集團等大型收購商未能成功完成收購目標。截至2025年1月底，收購量和庫存量較去年1月分別減少23萬噸和48萬噸。 而大型批發商成功維持了與往年同樣的庫存量。他們透過價格轉嫁化解了高價收購的風險。在消費者等剛需群體的護盤下，白米批發巨頭的利潤創出歷史新高，股價也出現上漲。