希望移居鄉下者，呈現年輕化趨勢

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過去，人們曾把退休後移居到鄉下城鎮視為第二次人生的舞台。而在東日本大地震過後，年輕人對移居鄉下的態度越來越積極。

「回歸故鄉支援中心」是一個為有意移居鄉下城鎮的居民與各地政府架橋牽線的機構，如今，它的使用者中，年輕人有越來越多的趨勢。2008年，50歲以上的群體約佔七成；到了2018年，20多歲、30多歲和40多歲這三個年齡層合計超過了七成。過去，基本上都是老年人退休後移居鄉下城鎮，在那裡開啟第二人生；而現在，則是身強體壯的青壯年、並處在養育子女階段的人，希望遷居到鄉下城鎮，以獲得更好的生活環境。

2018年熱門移居地排行榜第一名是長野縣，第二和第三名分別是靜岡縣和北海道。北海道在2016年開設了諮詢窗口並定期舉行研討會，同時舉辦現場諮詢會等宣傳活動，大大提高了知名度，成功贏得大眾矚目，排名比2017年的第16名有明顯地大幅提升。

希望移居地排行榜

第一名 第二名 第三名 2018 長野 靜岡 北海道 2017 長野 山梨 靜岡 2016 山梨 長野 靜岡 2015 長野 山梨 島根 2014 山梨 長野 岡山

出處：NPO法人回歸故鄉支援中心

「移居鄉下」一詞往往給人一種「遠離都市喧囂，回歸自然田園生活」的印象，但實際上，相較於農村和山林，大部分的人更希望移居到鄉下城鎮。在關於移居地的條件方面，排名在上位的仍是「有就業機會」、「交通便利」、「離首都圈近」等項目，可以看出人們心目中理想的移居地，是那些毋須急劇改變大都市的生活方式，且能更加地悠閒生活的地方。

標題圖片：PIXTA（長野縣松本市景觀）