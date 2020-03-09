希望移居鄉下者，呈現年輕化趨勢

希望移居鄉下者，呈現年輕化趨勢生活
過去，人們曾把退休後移居到鄉下城鎮視為第二次人生的舞台。而在東日本大地震過後，年輕人對移居鄉下的態度越來越積極。
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「回歸故鄉支援中心」是一個為有意移居鄉下城鎮的居民與各地政府架橋牽線的機構，如今，它的使用者中，年輕人有越來越多的趨勢。2008年，50歲以上的群體約佔七成；到了2018年，20多歲、30多歲和40多歲這三個年齡層合計超過了七成。過去，基本上都是老年人退休後移居鄉下城鎮，在那裡開啟第二人生；而現在，則是身強體壯的青壯年、並處在養育子女階段的人，希望遷居到鄉下城鎮，以獲得更好的生活環境。
2018年熱門移居地排行榜第一名是長野縣，第二和第三名分別是靜岡縣和北海道。北海道在2016年開設了諮詢窗口並定期舉行研討會，同時舉辦現場諮詢會等宣傳活動，大大提高了知名度，成功贏得大眾矚目，排名比2017年的第16名有明顯地大幅提升。
希望移居地排行榜
|第一名
|第二名
|第三名
|2018
|長野
|靜岡
|北海道
|2017
|長野
|山梨
|靜岡
|2016
|山梨
|長野
|靜岡
|2015
|長野
|山梨
|島根
|2014
|山梨
|長野
|岡山
出處：NPO法人回歸故鄉支援中心
「移居鄉下」一詞往往給人一種「遠離都市喧囂，回歸自然田園生活」的印象，但實際上，相較於農村和山林，大部分的人更希望移居到鄉下城鎮。在關於移居地的條件方面，排名在上位的仍是「有就業機會」、「交通便利」、「離首都圈近」等項目，可以看出人們心目中理想的移居地，是那些毋須急劇改變大都市的生活方式，且能更加地悠閒生活的地方。
標題圖片：PIXTA（長野縣松本市景觀）