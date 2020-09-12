日本人初婚年齡持續上升

日本資料庫

日本公司的女性員工在結婚後理所當然地放棄工作，回歸家庭（日語稱「壽退職」），這並非是很久以前的事情。1986年，《男女僱用機會均等法》實施後，女性的工作方式逐漸發生改變，生活方式的選擇也增加了。

日本總務省公佈的2019年人口動態統計（概數）顯示，是年的結婚件數為59萬8965對，相較上年的58萬6481對，增加了1萬2484對。結婚率（每千人中的結婚對數）較上年成長0.1，達到了4.8。日本的結婚人數在1972年達到巔峰109萬9984對，之後開始減少。雖然上世紀90年代，結婚人數曾一度回溫，但進入2000年之後，再次轉為下降趨勢。但2019年，受到更改年號後興起的「令和婚」潮流的影響，結婚人數時隔7年出現增加。

以10年為單位，比較一下女方初婚年齡（歲數）的構成比例，可以發現從20年前開始，25歲就一直是最高峰；但是，20-24歲之間結婚的人數比例卻減少，即初婚年齡有推遲的傾向。

夫妻平均初婚年龄

年 丈夫（歲） 妻子（歲） 1995 28.5 26.3 2005 29.8 28.0 2014 31.1 29.4 2015 31.1 29.4 2016 31.1 29.4 2017 31.1 29.4 2018 31.1 29.4 2019 31.2 29.6

出處：總務省人口動態統計（2019年）

從都道府縣來看，丈夫一方平均初婚年齡最低的是宮崎縣，30.1歲；妻子一方平均初婚年齡最低的是岡山縣，28.8歲。夫妻雙方平均初婚年齡最高的都是東京都，丈夫32.3歲，妻子30.5歲。

婚姻中的再婚比例，丈夫19.7%，妻子16.9%。雖然該比例近年沒有太大波動，但與1995年相比，丈夫和妻子再婚比例分別上升了6.5和5.3個百分點。

所有婚姻中的再婚比例

年 丈夫（％） 妻子（％） 1995 13.2 11.6 2005 18.2 16.0 2015 19.7 16.8 2016 19.5 16.8 2017 19.5 16.7 2018 19.7 16.9 2019 19.7 16.9

出處：總務省人口動態統計（2019年）

離婚對數為20萬8489對，較上年的20萬8333對增加了156對。離婚率（每千人中的離婚件數）較上年增加0.01，為1.69。離婚人數從上世紀90年代開始呈現成長趨勢，2002年達到巔峰的28萬9836對，隨後轉為減少。

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