最受外國人歡迎的餐廳居然是薩莉亞？好吃便宜就是正義！

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便宜工作人員的待客明快有禮，好吃。日本人喜歡的外食連鎖店，其實也有很多外國的粉絲。

根據替在留學生、在日外國人等設置的媒體情報網站YOLO JAPAN，針對喜歡什麼樣的餐廳實施民意調查，從66國456人中實施問卷。調查範圍是全國47間有100間以上分店的外食企業，最有人氣的外食連鎖店是義大利餐廳「薩莉亞」，接續則是「Sukiya」、「Mister Donuts」。進入前10名的企業都是低價格，相對之下菜單種類豐富的外食連鎖店。

在留・在日外國人人氣的外食連鎖店

餐廳 得票數 薩利亞（義大利菜） 229 SUKIYA（牛丼） 152 Mister Dounts（甜甜圈） 147 壽司郎（迴轉壽司） 144 Gusto（家庭餐廳） 120 摩斯漢堡（漢堡） 119 CoCo壱番屋（咖哩） 109 吉野家（牛丼） 100 Coco’s（家庭餐廳） 93 藏壽司（迴轉壽司） 83

出處 : YOLO JAPAN

支持「薩莉亞」的人則是回應問卷「料理看起來就賞心悅目，料也豐富」（菲律賓人、30多歲、女性），「每次都有季節限定的菜單，非常充實，而且也可以使用信用卡」 （義大利人、30多歲、女性）等。第二名的「Sukiya」則是「丼飯的大小選擇非常多，可以根據自己需要。但在吃完飯後，他們立刻就收拾乾淨，感覺不能長久待著」（澳洲人、30多歲、男性）等別的意見。

在日本的外國人選擇餐廳的基準八成以上都會回答價格要便宜（82%、376人），顯示本益比是相當重要的。再來就是「料理有合乎胃口」（79%、358人）及「菜單要豐富」（58%、263人）都是外國人青睞的選項。外國人來自四面八方，因此有更多的選項是相當重要的。另一方面「希望有英文菜單」（21%、95人）則是相對不太受到重視，原因在於類似「有照片大概知道是什麼料理，語言的對應上也不會有太大問題」的意見也有出現。

標題圖片 : PIXTA