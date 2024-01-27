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日本摩天大廈排行榜（截至2023年11月）

從摩天大廈的觀景臺極目遠眺，頓時覺得平日煩躁不安的情緒煙消雲散，胸中豁然開朗起來，真是一種不可思議的奇妙現象。本文將為大家介紹截至2023年11月日本最高的10座摩天大廈。2023年11月24日開業的麻布臺Hills的核心建築「森JP塔」（330公尺），成為現今日本第一高樓，但其高度還不及世界最高摩天樓杜拜「哈里發塔」（828公尺）的一半。

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