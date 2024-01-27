日本摩天大廈排行榜（截至2023年11月）財經 社會 觀光旅遊 設計
從摩天大廈的觀景臺極目遠眺，頓時覺得平日煩躁不安的情緒煙消雲散，胸中豁然開朗起來，真是一種不可思議的奇妙現象。本文將為大家介紹截至2023年11月日本最高的10座摩天大廈。2023年11月24日開業的麻布臺Hills的核心建築「森JP塔」（330公尺），成為現今日本第一高樓，但其高度還不及世界最高摩天樓杜拜「哈里發塔」（828公尺）的一半。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
（預定於2027年竣工，火炬塔／390m，東京都千代田區）
No.1 麻布臺Hills 森JP塔／330ｍ
- 地址： 東京都港區麻布臺
- 概要： 2023年竣工，地下5樓，地上64樓
No.2 阿倍野Harukas／300ｍ
- 地址：大阪市阿倍野區阿倍野大道
- 概要：2014年竣工，地下5樓，地上60樓
- 主要商戶： Harukas300（觀景臺）、大阪萬豪都酒店、近鐵百貨店、Harukas美術館
- 「Harukas」的名稱源自於平安時代使用的古語「晴るかす（發音為Harukas，讓人心情開朗之意」
No.3 橫濱地標塔／296m
- 地址：橫濱市西區Minatomirai
- 概要：1993年竣工，地下3樓，地上70樓
- 主要設施：天空花園（觀景臺）、橫濱皇家花園酒店、地標大廈（購物中心）、造船廠花園
- 這是在三菱重工橫濱造船廠舊址上開發建成的「橫濱Minatomirai」項目的地標性建築。造船廠花園是由日本現存最古老的商船用石砌船塢「舊橫濱船渠2號船塢」恢復性改建而成的公共活動空間，可用於舉辦演唱會、音樂會等活動
（预定於2024年竣工，麻布臺Hills ResidenceB ／270m，東京都港区）
No.4 虎門Hills站塔／266m
- 地址：東京都港區虎門
- 概要：2023年竣工，地下4樓，地上49樓
- 與日比谷線「虎門Hills」站一體式開發建設的多功能綜合性超高層大樓
No.5 SiS臨空塔／256m
- 地址：大阪府泉佐野市臨空往來
- 概要：1996年竣工，地下2樓，地上56樓
- 主要設施：大阪臨空國際會議中心、Oriental suites airport大阪臨空（飯店）
- 修建時曾與當時大阪已經建好的世界貿易中心大廈（現為大阪府咲洲廳舍大樓）爭奪西日本地區第一高樓的寶座，以0.1公尺的微小差距佔據上風
No.6 大阪府咲洲廳舍大樓（咲洲宇宙塔）／256m
- 地址：大阪府大阪市住之江區南港北
- 概要：1995年竣工，地下3樓，地上55樓
- 主要設施：觀景臺、大阪府政府辦公區（部分政府部門）、咲洲宇宙塔飯店（部分開業）
- 這是由大阪市政府等出資的第三部門，為振興貿易而推出的「Techport大阪」規劃的核心設施。1995年作為大阪世貿中心大廈（WTC）開業，受泡沫經濟破滅的餘波影響，招商情況不佳，最終倒閉。2010年，大阪府政府收購該大廈作為辦公樓使用
No.7 虎門Hills森塔／255.5m
- 地址：東京都港區虎門一丁目23番1號-4號
- 概要：2014年竣工，地下5樓，地上52樓
- 主要商戶：東京安達仕（凱悅飯店集團旗下）、辦公樓、住宅
No.8 中城塔／248.1m
- 地址：東京都港區赤阪9-7-1
- 概要：2007年竣工，地上54樓
- 主要商戶：東京The Ritz-Carlton、辦公樓
No.9 中部廣場／247m
- 地址：名古屋市中村區名站
- 概要：2006年竣工，地下6樓，地上47樓
- 主要設施：天空走廊（觀景臺）、辦公樓（以豐田汽車名古屋辦公室為核心）、購物中心
No.10 JR中央雙塔／245.1m（辦公樓）
- 地址：名古屋市中村區名站
- 概要：1999年竣工，辦公樓（245.1m／地上51樓），飯店樓（226m／53樓）
- 主要設施：名古屋萬豪酒店、辦公樓、JR名古屋高島屋百貨
- 名古屋站周邊超高層建築林立的「名古屋摩天樓」之先驅
No.11 東京都廳第一本廳舍／243.4m
- 地址：東京都新宿區西新宿2-8-1
- 概要：1991年竣工，地下3樓，地上48樓
- 丹下健三設計，建成之初為日本第一高樓
- 擁有罕見的可免費入場的摩天樓觀景臺，深受外國遊客喜愛。氣溫低、視野好的12月至次年2月期間，經常可以眺望到富士山
（今後將隨時更新內容）
標題圖片：名古屋城與「名古屋摩天樓」建築群（PIXTA）