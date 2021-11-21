防災緊急包！沒想到容易忘記儲備這些衣物

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幾年前配齊的緊急用品，你是不是一直原封不動地放在家裡呢？有沒有定期檢查緊急食品的保質期和手電筒的電池量等情況呢？另外，UNIQLO實施的調查顯示，平時儲備了緊急衣物的受訪者少得讓人感到很意外。冬天即將來臨，別忘了還要準備好防寒衣物。

地震、水災、塌方…日本幾乎每年都會有某些地區遭遇大型災害。無論生活在什麼地方，都無法保證完全不受自然災害影響。

UNIQLO針對全國2400名20至69歲男女實施的「防災緊急儲備」相關調查顯示，表示「一直儲備」和「偶爾儲備」的受訪者，也就是具有日常防災意識的受訪者比例合計為47%，加上那些在災害易發時期和季節、接觸到災害報導時會產生防災意識的受訪者在內，86.2%的受訪者都考慮過防災問題。

作為防災對策，33%的受訪者表示「沒有採取特別措施」，另外67%都採取了某些措施，比如「準備耐儲存食品」或「確認避難場所」等。

針對回答「準備防災包等緊急用品」的受訪者，還進一步向他們詢問了具體內容，其中回答「手電筒」的受訪者最多，占比高達80.3%，其次是「緊急食品」和「飲用水」，占比超過76%。另一方面，回答「內衣」「防寒服裝」「替換衣物」等衣物的受訪者比例僅有30%左右。

針對有過災害避難史的受訪者，在詢問他們「避難時缺少或希望有什麼物品」時，大約50%的人回答「緊急食品」「飲用水」；大約30%回答「印章、身份證明等」「充電器」。回答「內衣」「替換衣物」「防寒服裝」等衣物的受訪者比例也超過了25%。

針對1736個負責避難所設置運營和災民援助工作的地方政府進行的問卷調查顯示，僅有18.2%的地方政府儲備了用於居民避難的衣物（從927個地方政府收到了有效回答）。

高崎健康福祉大學教授內田幸子建議說：「請大家把衣物也儲備在防災物品中。按照救援物資送抵避難所所需的時間估算，有必要準備3天的替換衣物。根據氣候和季節變化準備防寒或防暑衣物也很重要。」

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