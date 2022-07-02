Recruit公司調查顯示，首都圈新建獨棟住宅平均價格達到歷史新高的4331萬日圓

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人生中最大一筆購物消費——心滿意足的住宅。Recruit公司針對2021年首都圈新建獨棟住宅簽約者實施的調查顯示，購買價格的主要區段為3000萬到4000萬日圓之間，11%價格超過6000萬日圓，占比達到了2020年的近兩倍。

Recruit公司針對2021年首都圈新建（非定制）獨棟住宅簽約者實施的調查（2502份樣本）顯示，平均購買價格為4331萬日圓，達到2014年以來的最高水準。價格分佈方面，「3000萬日圓到3500萬日圓」占16.8%，「3500萬到4000萬日圓」占17%，3000萬到4000萬日圓這個價位比較集中，而「6000萬日圓以上」的占比也達到了11%，為2020年的近兩倍。

從都道府縣來看，東京23區的平均價格遙遙領先，高達6061萬日圓，其次是市區23區外的東京都其他轄區，為4628萬日圓，神奈川縣為4144萬日圓。

貸款金額方面，「4000萬到5000萬日圓」的占比最大，為26.4%，其次是「5000萬日圓以上」（19.7%）。平均貸款金額為4075萬日圓，自2014年以來首次超過4000萬日圓。

從家到最近車站的距離方面，「步行11到15分鐘」的占比最大，為26.0%，其次是「乘坐巴士或轎車等」（24.7%）。平均耗時14分鐘，與2020年相同。2014年時，「步行5分鐘以內」和「步行5到10分鐘」的合計占比約為40%，而2020年和2021年已經減少到30%以下。可見大家心儀的住宅距離車站越來越遠。

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