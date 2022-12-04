越搬越遠，首都圈企業連續2年「出超」

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近年，出現了企業將位於首都圈的本公司遷往大阪或其他地方城市的動向。之前不斷加劇的東京「單極集中」現象，在疫情發生後，似乎發生了變化。

根據大型信用調查企業帝國資料庫公司實施的企業本公司遷移相關調查，2022年上半年（1至6月）從首都圈（東京、神奈川、埼玉縣、千葉）遷出和遷入的企業分別為168家和124家，遷出企業比遷入企業多44家，呈「出超」狀態。

如果下半年依然維持這種趨勢，那麼預計首都圈遷出企業將連續2年超過300家，這也是2001至2002年以來，即20年來首次出現這種現象。

疫情發生前，企業遷移的動向在很長一段時間保持著「東京單極集中」的趨勢。針對遷移企業「出超」現象，帝國資料庫公司分析認為，疫情之下，大量營業收入減少的企業，試圖通過將辦公場所遷往租金較低的地方城市來重振經營。同時，隨著遠距辦公和視訊會議不斷普及，也有一些企業出於工作方式改革的考慮「積極」推進本公司搬遷工作。

2021年全年企業本公司從首都圈搬遷而來最多的10個道府縣如下圖所示。

有33家企業遷入排在第3位的北海道，與疫情前的2019年（7家）相比，激增近5倍。排在第8位的宮城縣（14家，2019年4家）增長也十分明顯。

過去，企業本公司從首都圈外遷時，除了大阪、愛知等的大城市外，遷往北關東3縣（指群馬縣、栃木縣、茨城縣——譯注）等首都圈近郊的情況也比較多。不過，現在出現了搬遷地越來越遠的動向。帝國資料庫公司分析稱，隨著遠距辦公模式落地生根，較為偏遠、人口密度低的地方中心城市，也作為新的本公司外遷的有力候選地，逐漸進入了人們的視野。

標題圖片：札幌市中心地區的大通公園（PIXTA）