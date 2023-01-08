無酒精飲料市場，在疫情中不斷擴大

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在日本政府發佈疫情緊急事態宣言，嚴格限制餐飲店提供酒精飲品的那段時期，出於「哪怕只是意思一下也好」的想法，許多餐飲店推出了無酒精啤酒和精心調製的個性化雞尾酒飲品。「沒想到不含酒精也很好喝！不喝醉也開心！」──新的世界展現在了人們的面前！？

三得利公司的推算資料顯示，2021年無酒精飲料市場銷量為4009萬箱，同比成長15%，創歷史新高。自2015年以來，已經連續7年成長。同時，該公司還預測2022年市場銷量將進一步擴大，達到4171萬箱，同比成長4%。（換算1箱350ml×24瓶，共計8.4L）

三得利9月上旬針對東京、神奈川、埼玉、千葉1都3縣的3萬名20到69歲居民實施的調查顯示，53.2%的受訪者喝過無酒精飲料。曾在家中喝過這類飲料的受訪者（n=12387）中，37.8%每月喝1次以上，21.8%每週喝1次以上。

針對每月在家喝1次以上無酒精飲料的受訪者,當被詢問到今後的飲用機會時，近半數（46.3%）表示「可能會增多」，看來市場規模還將繼續擴大。

關於飲用量比發生疫情之前增加的理由，選擇「變得好喝了」的受訪者最多，占比為58.6%，其次是「在意身體健康」（42.1%）和「換換心情」（32.7%）。

針對在家喝無酒精啤酒的受訪者，當被詢問是否還會飲用其他無酒精飲料及具體品類時，選擇檸檬沙瓦風味的人超過半數，占比為52.5%；其次是燒酒蘇打水風味飲料、雞尾酒風味飲料。

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