日本的漫畫市場，2022年銷售額創新高

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由於疫情催生的「宅家需求」效應，漫畫市場在2021年實現了高達10%以上的成長。2022年僅有略微成長。

出版行業調查研究機構公益社團法人全國出版協會與出版科學研究所近日公佈的資料顯示，包括紙版媒體和電子媒體在內，2022年日本漫畫推算銷售額總計達6770億日圓，同比成長0.2%，連續3年創新高。漫畫在整個出版市場中的占比同比成長1.1個百分點至41.5%。

2020年，疫情蔓延帶來宅家需求，加上《鬼滅之刃》掀起人氣熱潮，漫畫市場銷售額首次突破6000億日圓。2021年也實現了10.3%的成長，但2022年僅有略微成長。

從不同媒體類型來看，通過智慧手機等移動終端閱讀的電子漫畫的銷售額，同比成長8.9%至4479億日圓，紙版漫畫（單行本）同比減少16.0%至1754億日圓，漫畫雜誌同比減少3.8%至537億日圓。

觀察近年來的傾向可以發現，單行本和雜誌這兩類紙版媒體漫畫合計市場規模一直徘徊在2500億日圓上下。相較於此，電子漫畫的市場規模則在5年間擴大了1.5倍。1995年高達3357億的紙版漫畫雜誌推算銷售金額在經過25年多時間後已萎縮至原來的6分之1。

1995年官方公布的發行數量達653萬冊的集英社漫畫雜誌《週刊少年JUMP》如今已經降至126萬冊（日本雜誌協會公佈的2022年10-12月平均印刷冊數）。當然，該社也在漫畫雜誌APP「少年JUMP+」上發佈作品，以圖跟上電子漫畫的發展浪潮。

標題圖片：PIXTA