遺產繼承，預期金額與實際金額間的差距

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老齡化社會也是「多死社會」。既要做好先走一步的準備，也要做好給親人送行的準備。

提供繼承遺產相關服務的lelien公司（本公司位於京都市）實施的調查顯示，子女預想的財產金額與實際繼承的財產存在差異。

針對「你預計下一次繼承的時候可以拿到多少遺產？」這個問題，34.5%的受訪者回答「100萬日圓以下」，占了絕對多數。中位數是100萬到200萬日圓。另一方面，實際經歷了父母離世的受訪者，當被問及繼承了多少遺產時，他們當中同樣是回答「100萬日圓以下」的人最多，占比為20.1%，中位數是400萬到500萬。雖然不能單純比較，但在繼承遺產的金額上，呈現出預估值低於實際金額的傾向。

針對經歷過父母離世後繼承遺產的人，當被問及「父母離世前所做的臨終準備」時，回答「寫遺書」的人最多（16.9%）；當被問及「希望父母預先做的臨終準備」時，回答「處理掉無用物品」的人較多（26.2%）。

關於「下一次你繼承遺產時會有哪些手續？」，調查將受訪者分為經歷過父親或母親的離世和未經歷過父母離世的兩組進行了統計，並且從中發現，未經歷過父母離世者往往無法想像有關「為確定繼承人的戶籍調查」「金融資產的名義變更」等情況。

調查於2023年2月末至3月上旬通過線上方式實施，共計收到7336份有效回答。

標題圖片：PIXTA