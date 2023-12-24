吉卜力票房排行，《神隱少女》穩居冠軍寶座

吉卜力票房排行，《神隱少女》穩居冠軍寶座動漫 影訊 文化
宮崎駿導演時隔10年再次推出的長篇動畫電影新作《蒼鷺與少年》已於7月14日公開上映。前作《風起》（2013年）公映後，他曾表示不再創作長篇作品，但後來被發現2017年已經復出，實質上收回了自己的引退宣言。本文以票房收入為序，整理了歷代吉卜力作品排行榜。
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吉卜力工作室的票房冠軍是《神隱少女》（2001年），包含重映在內的票房收入共計達到316億8000萬日圓。在2021年被《劇場版〈鬼滅之刃〉無限列車篇》（404億3000萬日圓）打破記錄之前，《神隱少女》已連續20年雄踞日本國內票房榜首位，它不僅是吉卜力的佳作，甚至可謂是日本電影的一部代表之作。2002年獲柏林國際影展金熊獎，2003年獲美國奧斯卡金像獎最佳動畫長片獎，一舉打響了吉卜力和宮崎駿在國際上的知名度。
第2名是《魔法公主》（含重映合計票房為201億8000萬日圓）。到排名第5的《風起》為止，前5部作品的票房收入都超過了100億日圓，且均由宮崎駿執導。
吉卜力電影作品票房收入 TOP10
（2000年以後的作品標有淡黃底色）
|排名
|作品名／導演／上映時間
|票房收入
|1
|神隱少女／宮崎駿／2001年7月
|316.8億日圓
|2
|魔法公主／宮崎駿／1997年7月
|201.8億日圓
|3
|霍爾的移動城堡／宮崎駿／2004年11月
|196億日圓
|4
|崖上的波妞／宮崎駿／2008年7月
|155億日圓
|5
|風起／宮崎駿／2013年7月
|120.2億日圓
|6
|借物少女艾莉緹／米林宏昌／2010年7月
|92.5億日圓
|7
|地海戰記／宮崎吾朗／2006年7月
|78.4億日圓
|8
|貓的報恩／森田宏幸／2002年7月
|64.6億日圓
|9
|紅豬／宮崎駿／1992年7月
|47.6億日圓
|10
|平成狸合戰／高畑勳／1994年7月
|44.7億日圓
編輯部根據以往報導及電影相關網站資訊製作
在票房上表現搶眼的作品，似乎並不一定就是觀眾最喜歡的。LINE Research於2022年實施的調查顯示，受訪者選出的最喜歡的吉卜力作品第1名是《龍貓》，其票房收入（11億7000萬日圓）僅為《神隱少女》的27分之1。第3到第5名分別是《天空之城》（11億6000萬日圓）、《魔女宅急便》（36億5000萬日圓）和《風之谷》（22億1000萬日圓），票房收入均在10名開外。
上世紀90年代末的《魔法公主》和本世紀初的《神隱少女》票房火爆，為吉卜力奠定了穩固的人氣基礎。票房前8名均為《魔法公主》以後的作品。而受訪者喜歡的作品方面，排名靠前的都是吉卜力的早期（80年代）作品。雖然票房收入沒有那麼亮眼，但長年來每到暑假幾乎都在電視上播出，許多家長和孩子都有「一起收看，一起感動」的經歷，它們已經成為超越時代，深受幾代人喜愛的經典之作。
標題圖片：電影《神隱少女》（左）、《魔法公主》（右上）、《霍爾的移動城堡》（右下）中的場景 ©吉卜力工作室