吉卜力票房排行，《神隱少女》穩居冠軍寶座

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宮崎駿導演時隔10年再次推出的長篇動畫電影新作《蒼鷺與少年》已於7月14日公開上映。前作《風起》（2013年）公映後，他曾表示不再創作長篇作品，但後來被發現2017年已經復出，實質上收回了自己的引退宣言。本文以票房收入為序，整理了歷代吉卜力作品排行榜。

吉卜力工作室的票房冠軍是《神隱少女》（2001年），包含重映在內的票房收入共計達到316億8000萬日圓。在2021年被《劇場版〈鬼滅之刃〉無限列車篇》（404億3000萬日圓）打破記錄之前，《神隱少女》已連續20年雄踞日本國內票房榜首位，它不僅是吉卜力的佳作，甚至可謂是日本電影的一部代表之作。2002年獲柏林國際影展金熊獎，2003年獲美國奧斯卡金像獎最佳動畫長片獎，一舉打響了吉卜力和宮崎駿在國際上的知名度。

第2名是《魔法公主》（含重映合計票房為201億8000萬日圓）。到排名第5的《風起》為止，前5部作品的票房收入都超過了100億日圓，且均由宮崎駿執導。

吉卜力電影作品票房收入 TOP10

（2000年以後的作品標有淡黃底色）

排名 作品名／導演／上映時間 票房收入 1 神隱少女／宮崎駿／2001年7月 316.8億日圓 2 魔法公主／宮崎駿／1997年7月 201.8億日圓 3 霍爾的移動城堡／宮崎駿／2004年11月 196億日圓 4 崖上的波妞／宮崎駿／2008年7月 155億日圓 5 風起／宮崎駿／2013年7月 120.2億日圓 6 借物少女艾莉緹／米林宏昌／2010年7月 92.5億日圓 7 地海戰記／宮崎吾朗／2006年7月 78.4億日圓 8 貓的報恩／森田宏幸／2002年7月 64.6億日圓 9 紅豬／宮崎駿／1992年7月 47.6億日圓 10 平成狸合戰／高畑勳／1994年7月 44.7億日圓

編輯部根據以往報導及電影相關網站資訊製作

在票房上表現搶眼的作品，似乎並不一定就是觀眾最喜歡的。LINE Research於2022年實施的調查顯示，受訪者選出的最喜歡的吉卜力作品第1名是《龍貓》，其票房收入（11億7000萬日圓）僅為《神隱少女》的27分之1。第3到第5名分別是《天空之城》（11億6000萬日圓）、《魔女宅急便》（36億5000萬日圓）和《風之谷》（22億1000萬日圓），票房收入均在10名開外。

上世紀90年代末的《魔法公主》和本世紀初的《神隱少女》票房火爆，為吉卜力奠定了穩固的人氣基礎。票房前8名均為《魔法公主》以後的作品。而受訪者喜歡的作品方面，排名靠前的都是吉卜力的早期（80年代）作品。雖然票房收入沒有那麼亮眼，但長年來每到暑假幾乎都在電視上播出，許多家長和孩子都有「一起收看，一起感動」的經歷，它們已經成為超越時代，深受幾代人喜愛的經典之作。



龍貓 ©吉卜力工作室

標題圖片：電影《神隱少女》（左）、《魔法公主》（右上）、《霍爾的移動城堡》（右下）中的場景 ©吉卜力工作室