通過「交友APP」結緣者越來越多

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近日一份調查顯示，近1年內結婚的受訪者中，表示通過「交友APP」結緣的比例為25%，與「職場相識」並列第1。通過「相親」結緣的人僅占1%。

明治安田生命保險公司10月通過線上方式針對20到79歲的已婚男女實施了一次以夫婦關係為主題的調查。共收到全國1620人（男女各810人）的回答。

結果顯示，關於成為夫婦的機緣，整體上選擇「職場同事、學長、學弟學妹」的受訪者最多，占比為31.2%。其次是「朋友、熟人介紹」（23.6%）、「學校同學、學長、學弟學妹」（12.5%）。其中，從近1年內結婚的夫婦來看，「交友APP」和「職場同事、學長、學弟學妹」的占比均為25%，並列第1。

「交友APP」是一種説明使用者在網上尋找戀愛對象並進行交流的服務APP。關於使用這種APP的動機，受訪者中回答較多的有「因為可以比較容易地結識異性」「因為職場沒有機會結識合適的對象」「因為可以選擇喜歡的對象」等。

疫情期間，受到出行限制和遠距辦公的影響，與「職場同事、學長、學弟學妹」結婚的人數一度出現下降，而此次調查資料比上一次上升了10餘個百分點。

整體上有15.4%的受訪者表示「開展過」積極尋找結婚對象的「婚戀活動」。從年齡段來看，30到39歲群體中有此經歷的人最多，平均每5人中就有1人（21.2%）是經過「婚戀活動」後結婚的。

從各個年齡段的「婚戀活動」方法來看，20到29歲人群的首選是「交友APP」（51%）。30到39歲人群首選「婚戀派對、婚戀活動」（50.9%），40到49歲人群則首選「聯誼活動」（48.9%）。這一結果反映出了不同年代的婚戀潮流。

標題圖片：PIXTA