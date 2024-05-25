3分之1未婚日本人「沒有約會經驗」

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人力資源巨頭Recruit實施的調查顯示，如今不止是未婚、不婚的問題突出，單身男女中「沒有約會經驗」的比例甚至也達到了34.1%。難道想要遏制少子化的發展已經毫無希望？

Recruit為了解日本民眾戀愛和結婚狀況而實施的調查顯示，20到49歲的未婚人士中，「現在有戀人」的比例為29.7%。而「沒有約會經驗」的受訪者比例達到34.1%，創開始實施調查以來的最高水準。

20到29歲受訪者中，「沒有約會經驗」的男性比例較上一次調查增加11.8個百分點至46.0%，女性增加5.5個百分點至29.8%，均較過去呈現增加傾向。

「（始終還是）想結婚」的女性受訪者比例為49.3%，男性為43.5%，均跌破了半數。雖然女性受訪者「想結婚」的比例高於男性，但較上一次調查出現大幅下降。

關於不想結婚的理由，女性受訪者中選擇「行動和生活方式會受限」的人最多，占比為40.5%，男性受訪者中選擇「經濟上會變得不寬裕」的人最多，占比為42.5%。女性對自由受限更具排斥傾向。

調查於9月上旬實施，對象為全國20到49歲的未婚男女。共回收1200份樣本。

標題圖片：PIXTA