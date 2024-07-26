拉麵和餃子的消費量哪裡最多？

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對日本人而言，拉麵和餃子是一對黃金組合，總想搭配著吃。每年圍繞開支金額的頭把交椅，各地常常「打得不可開交」。

總務省近日公佈了2023年家庭開支調查結果。在各個都道府縣政府所在地和政令指定都市中，山形市平均每戶家庭（2人以上）全年拉麵支出金額（1萬7593日圓）位居全國第1，濱松市的餃子支出金額（4041日圓）位居全國第1。山形市已連續兩年奪魁，上一年排在第3位的濱松市,則在時隔3年後再次回歸榜首。

拉麵專案的調查對像是在餐飲店吃「中華麵」（拉麵、炒麵等）的支出金額。排在第2和第3位的分別是新潟市（1萬5224日圓）和仙臺市（1萬3074日圓）。山形市2013年以後曾連續8年位居榜首，2021年一度讓位於新潟市，2022年又重回榜首。此次調查中，富山市的排名從上一年的11位躍升到了第5位，該市以「富山Black（黑）」而聞名，其特點是用黑醬油和黑胡椒烹製的黑色湯頭。

山形市相關部門表示，2023年1萬7593日圓的拉麵支出金額是有記錄的2000年以來的歷史最高值。據分析，主要原因在於該市是夏天深受人們喜愛的「涼麵」的發祥地，雖然2023年遭遇酷暑，但拉麵消費依然沒有下滑。跌下榜首之後，市內拉麵店主們發起成立了「打造『拉麵聖地山形市』協議會」，並將2月8日定為「山形市拉麵日」，一直在通過種種努力拉動消費。



濱松餃子（濱松濱名湖旅遊辦公室提供）

餃子專案的調查對像是在超市等場所買回家的生餃子和煎餃子的支出金額。截至2022年曾連續兩次奪魁的宮崎市（3498日圓）此次屈居第2，宇都宮市排在第3。過去多年一直是濱松市和宇都宮市爭奪榜首之位，而宮崎市在2021年首次拔得頭籌，近年來呈3強相爭之勢。

把整齊地擺放成圓圈狀的餃子煎熟，中間盛放豆芽，這是濱松餃子典型的擺盤方式。按照濱松市政府的說法，餡料中加入了高麗菜或白菜等許多蔬菜，口感清淡，多吃也不會發膩。該市市長中野祐介對排名發表評論稱，「今後將繼續大力發展餃子文化，借此激發地方活力」。

標題圖片：山形市某餐飲店製作的拉麵（共同）