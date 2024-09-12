許多日本人的兩難窘境：想辭職，但經濟情況讓人舉步不前

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「夠了夠了，我要辭掉這份工作！」——恐怕誰都在心裡這麼想過吧。然而，實際邁出離職這一步的人卻意外地少。之所以踟躕不前，主要還是對經濟收入的擔憂。

聚焦勞動問題的法律諮詢網站「勞動問題律師導航」實施的調查顯示，針對「是否想過要辭職」這個問題，64.6%的受訪者表示「想過」，35.4%表示「沒想過」。

調查於2024年2月實施，對象為2510名18到49歲的社會人士。

關於「想辭職的理由」，選擇「薪資低」的受訪者最多（801人），其次是「職場人際關係」（543人）和「沒有價值」（441人）。

除了「薪資低」外，還有299人表示「不被肯定（薪資不漲）」，260人表示「無償加班（沒有加班費）」，金錢方面的待遇已成為導致人們想辭職的突出理由。

同時，414人表示「工作量太大」，189人表示「不能休假」，可以看出上班族還飽受緊張工作節奏的困擾。

不過，當被問及「是否把離職落實到了行動上」時，只有28.4%的受訪者給出了肯定答案。

關於沒有落實或者不能落實到行動上的理由，選擇「經濟上的擔憂」的受訪者最多（615人），其次是「擔心能否找到新工作」（334人）。選擇這兩項的受訪者比例占到回答者總數（2378人）的39.9%，反映出對維持生計的擔憂是沒有選擇辭職的主要理由。

標題圖片：PIXTA