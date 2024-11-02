日圓貶值導致日本對外國人才的吸引力下降

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近段時期，日圓持續貶值，匯率屢創新低，外國人才不願在「賺不到錢的國家日本」工作的情況開始變得突出。尤其是越南人在日本就業的意願明顯減退。在人口持續減少的背景下，日本今後是否還能繼續受到外國人才的青睞？

願意在日本工作者，兩年驟減5.8個百分點

提供外國人招聘等人才仲介服務的人力資源企業Mynavi Global於2024年1到2月實施的調查顯示，旅居日本的外國受訪者中，91.0%表示「在留資格到期後依然想在日本工作」，這一比例較2022年調查時減少了5.8個百分點。而「不想在日本工作」的受訪者，兩年間從1.6%增加到了5.7%。

外籍員工人數在2023年10月末達到204萬人，創出歷史新高，但對於在日本工作的期待值降低，這或將對今後確保足夠的勞動人手造成影響。

越南人尋求更高的薪資

從國籍來看占比最大的越南人，「想在日本工作」的比例兩年間減少12.1個百分點，降至85.9%。隨著本國經濟的發展，越南勞工對薪資水準的要求有所提高。人力資源企業相關人士指出，在日圓持續貶值的背景下，日本公司和越南勞工無法談妥契約的情況也變得越來越多。

去年公佈的外國人就業統計資料顯示，越南勞工人數同比增加了12.1%。經過疫情期間的停滯狀態後，目前呈現增加之勢，但相較於疫情前的2019年，增加率僅為一半。

另一方面，本國和日本的薪資差距依然較大的印尼人，「想在日本工作」的比例為94.4%，緬甸人的該比例為97.0%，均保持了較高水準。去年，在日本工作的印尼人和緬甸人同比分別大幅增加了56.0%和49.9%。

關於「不想在日本工作」的理由（多選），選擇「日圓貶值」的受訪者最多，占比為38.5%；其次是長時間勞動等「工作條件」（30.8%）以及「想在祖國和家人一起生活」（25.0%）等。

可攜帶家屬的制度受到歡迎

按照現行制度，如果持有作為熟練勞工的「特定技能2號」資格，在日本工作的外國人就可以攜帶配偶和子女共同赴日。雖然獲得這項資格的門檻較高，但仍有多達63.6%的人希望申請這種身份。

在少子老齡化問題不斷發展的背景下，日本本國勞動人口持續減少，日本國際協力機構（JICA）預測，2040年外籍勞工將出現42萬人的缺口。包括預計將在近期推出的外國勞工培訓等新制度在內，如何展示日本的魅力，讓外國人選擇來日就業，也已成為一個課題。

Mynavi Global公司總裁杠元樹就調查結果分析表示，現在越來越多的外國人將薪資水準作為擇業的一大條件。日圓貶值明顯導致日本勞動市場的吸引力降低。為了促使越來越多外國人願意留在日本工作，有必要努力改善勞動條件，比如增加「特定技能2號」資格的勞工，這一資格可以允許他們攜帶家屬，並獲得實質上接近於永久居住的權利。

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