結婚的最大障礙是「缺乏美好的邂逅」，要孩子的障礙是「經濟方面的擔憂」

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在東京工作的年輕人中，8成「打算遲早要結婚」。但大約半數單身人士苦於「缺乏美好的邂逅」，整體上7成的人認為「經濟方面的擔憂」是生育孩子的最大障礙。

東京商工會議所近日首次實施並公佈了《東京就業年輕人的結婚生子意識調查》的結果。據統計，多達78.7%的單身人士對結婚做出了肯定回答，表示「打算遲早要結婚」。而關於結婚的障礙，50.1%的單身男性和47.0%的單身女性表示「缺乏美好的邂逅」，該比例超過了「經濟方面的擔憂」（40.9%的單身男性和36.5%的單身女性）。

其中，僅從沒有交往對象的單身人士來看，表示「缺乏美好的邂逅」的比例上升至67.3%，相較於有交往對象的單身人士，他們當中抱有「婚戀活動很麻煩」（37.1%）、「工作單位異性較少」（21.3%）、「對於和異性溝通感到不安、不知道如何接觸」（20.9%）等想法的人非常多。

當被問及結識異性會利用怎樣的方式時，選擇「朋友熟人介紹」的受訪者最多，占比為53.5%，其次是「可信度較高、費用合理的交友APP」（42.5%）。

調查實施於今年4月至5月期間，是一項為政府制定少子化對策提供政策建議的活動。主要調查對象是在東京工作的東京商工會議所會員公司的員工，共收到18至34歲的2198人的回答。

關於「理想的子女人數」，整體上有76.4%的受訪者表示兩個以上。但被問及「自認為現實中能要幾個孩子」時，只有44.2%選擇2個以上。55.7%的受訪者選擇「0或者1個」。

無論理想還是現實，年收入越高的受訪者越傾向於選擇更多孩子。年收入低於300萬日圓的受訪者，認為理想數量是0個的比例達到了24.6%。

當被問及生育孩子的障礙時，整體上選擇「經濟方面的擔憂」的受訪者最多，占比達74.1%，遠高於其他選項。選擇「家務及育兒負擔增加」的女性受訪者較多，選擇「長時間工作」「可能會調動工作或單身外派」的男性受訪者較多，從中可以看出性別角色的分工意識。另外，表示「擔心對職業發展造成影響」的女性受訪者也明顯多於男性受訪者。

標題圖片：PIXTA