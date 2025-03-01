東京最低時薪超過1300日圓

日本資料庫

帝國資料庫公司的調查顯示，日本公司的實際最低時薪平均值比法定最低薪資平均值高出了112日圓。由於按照法定最低薪資標準難以持續確保員工的穩定，所以各家企業似乎都不得不上調實際支付的最低時薪。

帝國資料庫公司2024年9月中旬至下旬針對全國2萬7093家企業實施的調查顯示，「錄用員工時的最低時薪（無論正職或非正職員工）」整體平均值為1167日圓，比10月調整後的法定最低薪資標準全國加權平均值1055日圓高出112日圓。

各行業中最高的是「金融」和「房地產」，達到1261日圓。其次是「建築」（1249日圓）、「服務」（1208日圓）行業。

從「服務」業細分門類來看，「資訊服務」（1374日圓）和「專業服務（經營顧問等）」（1313日圓）的時薪水平相對較高，「旅館、飯店」（1037日圓）和「餐飲店」（1051日圓）則低於1055日圓的2024年最低薪資標準，可見即使同屬一個行業，也存在較大差距。

從各都道府縣的最低時薪平均值來看，東京最高（1340日圓），是唯一一個超過1300日圓的地區。其次是神奈川、大阪、愛知、埼玉、千葉5個府縣，均在1200至1300日圓之間。東京地區錄用時平均最低時薪比此前調整後的最低薪資標準高出177日圓，差值最大。

各都道府縣錄用時最低時薪前5名

東京 1340日圓 神奈川 1277日圓 大阪 1269日圓 愛知 1208日圓 埼玉 1205日圓

出處：帝國資料庫

另一方面，青森、秋田、鹿兒島3縣的最低時薪平均值低於1000日圓。尤其是青森縣，錄用時平均時薪僅比調整後的最低薪資標準高出31日圓，差值最小。秋田和鹿兒島的差值也只有35到40日圓左右，地方縣份呈現出差值縮小的傾向。

各都道府縣錄用時最低時薪後5名

青森 984円 秋田 990円 鹿兒島 991円 鳥取 1000円 德島 1013円

出處：帝國資料庫

標題圖片：PIXTA