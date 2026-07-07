廚房刀具：削皮器、切片器、剪刀…，盡顯日本的「拿手好戲」！

為滿足顧客需求而「生」

削皮器的用途只是單純為了將食材皮薄薄地削去，但飯田屋卻備置了多達約百種的削皮器，以滿足顧客不同的使用體驗。



飯田屋削皮器專區

儘管貨架上的削皮器產品已如此之多，但第6代社長飯田結太仍自主研發了一款。起因是一位罹患風濕、手部行動不便的顧客想要「用起來更省力，拿起來更輕便」的產品；他嘗試了200多種市售產品，卻未能找到滿意的一款。之後飯田注意到一個關鍵點，那就是「握把與刀片的角度」，於是在製造商的協助下，透過1度1度的微調，進行了反覆的試製和研究，終於耗時5年推出了一款只需輕撫即可去皮的削皮器。從製作模具到成型，全程日本製造。為了能夠長久使用，產品採用了全不鏽鋼材質，還配備有可替換刀片，飯田將其命名為「永久削皮器（Ever Peeler）」。



經研究發現，角度30度為最佳



作為研發的參考而訂購的大量削皮器

這款削皮器2019年末一經發售即風靡市場。電視節目對此進行了報導，獲得「優良設計獎」（Good Design Award）的訊息傳到海外，訪日觀光客也開始來到店裡點名購買「永久削皮器」了。

鋒利度與耐用性皆有定評，名聲遠揚。「不久前有位經營食品加工的顧客回饋說：『削了約3萬個硬皮地瓜，重達6.5噸，刀刃依然鋒利如初。替換刀片都已經買了，但什麼時候才能派上用場啊？』這話聽了著實令人欣喜。」

製造商所在的岐阜縣關市，是著名的傳統刀具鍛造之鄉。關市其他廠商生產的廚房剪刀也十分熱銷。廚房剪刀本身並非日本原創，但雙鋸齒刃的抓握力，以及即便是濕滑的雞皮也能「喀擦」一刀剪斷的鋒利性能，獲得了高度評價。



名為「無敵剪刀」。可簡單拆解清洗，便於乾淨衛生地使用