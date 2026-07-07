合羽橋的十款「日式烹調用具」

廚房刀具：削皮器、切片器、剪刀…，盡顯日本的「拿手好戲」！

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削皮器原本是瑞士企業發明的，但在日本它又經歷了怎樣的進化呢？
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為滿足顧客需求而「生」

削皮器的用途只是單純為了將食材皮薄薄地削去，但飯田屋卻備置了多達約百種的削皮器，以滿足顧客不同的使用體驗。

飯田屋削皮器專區
飯田屋削皮器專區

儘管貨架上的削皮器產品已如此之多，但第6代社長飯田結太仍自主研發了一款。起因是一位罹患風濕、手部行動不便的顧客想要「用起來更省力，拿起來更輕便」的產品；他嘗試了200多種市售產品，卻未能找到滿意的一款。之後飯田注意到一個關鍵點，那就是「握把與刀片的角度」，於是在製造商的協助下，透過1度1度的微調，進行了反覆的試製和研究，終於耗時5年推出了一款只需輕撫即可去皮的削皮器。從製作模具到成型，全程日本製造。為了能夠長久使用，產品採用了全不鏽鋼材質，還配備有可替換刀片，飯田將其命名為「永久削皮器（Ever Peeler）」。

經研究發現，角度30度為最佳
經研究發現，角度30度為最佳

作為研發的參考而訂購的大量削皮器
作為研發的參考而訂購的大量削皮器

這款削皮器2019年末一經發售即風靡市場。電視節目對此進行了報導，獲得「優良設計獎」（Good Design Award）的訊息傳到海外，訪日觀光客也開始來到店裡點名購買「永久削皮器」了。

鋒利度與耐用性皆有定評，名聲遠揚。「不久前有位經營食品加工的顧客回饋說：『削了約3萬個硬皮地瓜，重達6.5噸，刀刃依然鋒利如初。替換刀片都已經買了，但什麼時候才能派上用場啊？』這話聽了著實令人欣喜。」

製造商所在的岐阜縣關市，是著名的傳統刀具鍛造之鄉。關市其他廠商生產的廚房剪刀也十分熱銷。廚房剪刀本身並非日本原創，但雙鋸齒刃的抓握力，以及即便是濕滑的雞皮也能「喀擦」一刀剪斷的鋒利性能，獲得了高度評價。

名為「無敵剪刀」。可簡單拆解清洗，便於乾淨衛生地使用
名為「無敵剪刀」。可簡單拆解清洗，便於乾淨衛生地使用

「全球最硬食材」專用的日式切片器

切片器用來把蔬菜切成薄片和細絲，是全球廚房必備道具之一。但飯田屋最熱銷的切片器，鋒利度卻非同一般。它是日本製造，厚度可調整範圍是0.5mm到3mm。哪怕是柔軟的番茄，也能滑順地切成薄片。這款商品的名字為「Kireruwaa（意為『真好切啊』）」。

產品名源自顧客不經意間流露的感嘆：「這是啥？真好切啊…」
產品名源自顧客不經意間流露的感嘆：「這是啥？真好切啊…」

這款可替換刀片，刃口為三角薄刃，以1公釐的間隔固定在鋼基底上，能輕鬆刨出專業級的生魚片蘿蔔絲配料
這款可替換刀片，刃口為三角薄刃，以1公釐的間隔固定在鋼基底上，能輕鬆刨出專業級的生魚片蘿蔔絲配料

另外，日本人引以為傲的傳統切片工具中，還有「柴魚刨片器」。飯田一見傾心，反覆遊說才得以進貨的刨片器，來自金屬加工業發達的新潟縣燕三條，是由專業職人打造的精品。如今便利的袋裝柴魚片已經成為主流，但有了這款做工精美的工具，會讓人不惜費時費力地親自刨製柴魚片。

能刨出薄如蟬翼的柴魚片
能刨出薄如蟬翼的柴魚片

【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】

  1. 磨泥器
  2. 擂缽與擂棍
  3. 飯糰模具、捲簾
  4. 廚房刀具（削皮刀、切片器等）
  5. 鐵壺、濾茶器
  6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
  7. 平底鍋
  8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
  9. 砧板
  10. 醬油瓶、味噌攪拌器

採訪、撰稿：nippon.com編輯部
攝影：野村和幸

標題圖片：「永久削皮器」和「Kireruwaa」的刀刃

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