愛子內親王殿下姑母黑田清子的人生：為國民和皇室堅守職責

秋篠宮家長女小室真子結婚，滿20歲的天皇家長女愛子舉辦成年禮，近來，關於日本皇室中女性皇族的新聞接連不斷，這也再度引發民眾對黑田清子的關注。現年52歲的黑田清子是上皇陛下上皇后陛下夫婦的長女，也是愛子等內親王殿下們的前輩。婚後，清子成為平民，和就職於東京都廳的丈夫共同生活，同時也在伊勢神宮擔任祭主這一重要角色，代替天皇主持祭祀活動。

第一個領薪水的公主 清子出生於1969年4月18日，是當時的皇太子殿下皇太妃殿下夫婦的第3個孩子，也是他們的長女。與兩位兄長，即現在的天皇陛下和秋篠宮皇嗣殿下不同，清子接受的教育，是以將來自己成家後成為平民為前提的。1977年，清子進入學習院初等科（小學）學習，此後10年間，她與母親美智子（現上皇后陛下）兩人每年都單獨外出短途旅行。清子愛好日本舞，自中學開始學習，還曾參加過國立劇場的公演。 1988年，清子進入學習院大學文學系國文專業（既現在的日本語言日本文學專業，與愛子內親王殿下相同）學習。次年，日本年號改為平成。1992年，清子從大學畢業，在財團法人山階鳥類研究所擔任外聘研究助手，每週出勤兩天。因此被稱為「第一個領薪水的公主」。而後，她還作為外聘研究員，針對皇居和赤阪御用地的鳥類開展調查，與他人合作發表了相關研究報告。 同時，清子也繼續承擔著成年皇族的皇室公務，包括1995年日本與巴西建交100週年時訪問巴西在內，共計單獨出訪8次，正式訪問過14個國家。此外，清子還十分關心導盲犬訓練等社會福利保障工作。在父母身邊，清子是知心，而且當父母生病、住院時，清子也成為二人的心靈慰藉和支撐。

兄長之友 黑田慶樹 因擔心自己作為天皇女兒在結婚時引發過度關注，清子曾在記者會上表示：「被報導的男方會因此受到困擾，希望各位媒體給予空間。」2003年，34歲的清子在其兄秋篠宮主辦的聚會上，與秋篠宮的友人、在東京都政府任職的黑田慶樹重逢。黑田慶樹自小學起就讀於學習院，與秋篠宮（當時御稱號為禮宮）同級，常去殿下當時居住的東宮御所玩。因此，清子那時就對「高個子、表情總是很認真」的黑田慶樹留下了印象。 高中時，黑田慶樹與殿下同屬一個社團。進入大學後，黑田慶樹又加入了殿下主辦的自然文化研究會，當時，川島紀子（後來的妃殿下）也是該社團成員。黑田慶樹在法學系就讀期間，就職於豐田汽車公司的父親病逝。大學畢業後，黑田慶樹進入一家大銀行工作，後於1996年31歲時辭職，次年成為東京都政府職員。 黑田慶樹表示，換工作的原因是希望從事公共服務工作。據說，身為長子的黑田慶樹，為照顧與自己在東京原宿的公寓中共同生活的母親，選擇了不會調動到地方工作的東京都政府，主要承擔都市整備局、建設局的工作。 而後，黑田慶樹與清子迎來命運般的重逢。秋篠宮殿下是為兩人牽線的「月老」，給他們提供了在宮中約會的場所。2004年12月，兩人訂婚，並舉行記者會。

清子表示：「我們有一段時間沒有見過了。人群中，他溫和的笑容給我留下了很深的印象。和他交談很愉快。」「我們在交流中逐漸加深了相互了解，自然而然地產生了結為連理的想法。」 黑田表示：「我與紀宮殿下時隔許久再次相逢，她總是細心、周到，和誰都能愉快地交流。與她聊天讓我很快樂，也很放鬆。」黑田還表示：「我向殿下求婚，是我們在秋篠宮邸一起喝茶的時候。」 對此，清子表示：「我當場同意了求婚。此前，兩位陛下（上皇陛下和上皇后陛下）一直靜靜地守護著我們，我們將這件事告訴兩位陛下後，他們很高興，微笑著祝福我們。」 「自幼我便清楚，將來結婚後便要離開皇室，因此面對新的生活，雖然不免心存不安和困惑，但（對於脫離皇籍一事）並未產生其它想法。」 筆者觀看完這場記者會後，對清子文雅的措辭和黑田先生質樸的人格留下了很深的印象。