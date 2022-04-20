如何解決皇位繼承問題（上）: 專家委員會方案僅涉及悠仁親王殿下「未來天皇」的即位

2022年1月，皇位繼承問題專家委員會的報告向各黨派代表公開，並作了解釋說明。由此，有關皇位繼承問題的論戰場所轉移到了日本國會。報告的主要內容是，在秋篠宮家長子悠仁親王殿下繼承皇位之前，為了確保日益減少的皇族人數，需要採取以下措施：①女性皇室成員結婚之後仍留在皇室；②舊宮家男系的男性子嗣作為養子，恢復皇族身份；③通過法律將舊宮家男系男性子嗣直接恢復皇族身份。民眾支持度很高的「女性天皇」方案被否，而被指有違憲嫌疑（門第歧視）的舊宮家回歸方案引發爭議。我們將以連載方式討論其中存在的問題。

小泉政權曾推動承認女性天皇 這份報告，是自2005年小泉純一郎內閣以來，自民黨政權提出的第2份專家委員會報告。上份報告提出的時候是在悠仁親王殿下出生前一年，還不存在肩負皇室未來的男性皇族，所以結論與此次報告截然相反。 當時的報告主要內容是，「要想穩定維持自古以來持續的男性繼承皇位制度，極其困難，必須為女性天皇、女系天皇（母親具有天皇血統的天皇）的出現未雨綢繆，可望獲得國民的廣泛贊同」，「（皇位繼承順序）應當優先天皇的直系後代，不分男女，根據年齡順序設定長子優先的制度」。 報告還認為，「舊皇族作為普通國民已經生活了近60年（當時），他們和當今天皇的共同祖先可追溯到約600年前的室町時代，血緣關係遙遠。要重新接納他們為皇族，很難得到國民的理解和支援」，明確否定了舊皇族回歸的可能。這樣一來，皇太子家（當時）的長女、當時才3歲的愛子內親王殿下，將來成為女性天皇的可能性就增大了。

否定女系繼承，維持男系繼承 2006年1月，小泉純一郎首相在施政方針演講中明確表示，要向國會提交承認女性天皇和女系天皇的皇室典範修正案。但下一個月，就有報導稱秋篠宮妃紀子殿下懷孕了。於是，慎重修改的意見在執政黨內部一下子高漲起來，小泉政權決定暫緩提出皇室典範修正案。同年9月悠仁親王殿下出生後，小泉首相決定擱置提交修正案，不久之後便下了臺，結束了5年多的長期政權。 繼任的安倍晉三首相（第一次執政）一上臺就批評了專家委員會，封存了報告，將其變成了一文廢紙。就這樣，在自民黨內，維持歷代天皇秉承的男系皇位繼承制的想法至今仍是主流。 而在民主黨政權下的2012年，野田佳彥首相在宮內廳的要求下採取了行動。宮內廳擔心女性皇族因結婚等原因脫離皇籍，皇室的規模縮小會導致難以維持皇室的日常公務活動。野田政權召開專家意見徵詢會議，聽取有關皇室制度的意見，公佈了「論點總結」。 於是出現了兩個方案：「女性皇族與普通男性國民結婚後，仍保持皇族身份，留在皇室，創設『女性宮家』」，以及「女性皇族即便脫離皇族身份，也繼續從事皇室公務活動」。實施對象的女性皇族限定為與天皇血緣關係親近的內親王殿下。其中的考量就是，當下一代男性皇族只剩下悠仁親王殿下時，作為姊姊的內親王殿下們要支持弟弟的天皇。 女性宮家方案中，又存在給予和不給予其配偶（丈夫）和子女以皇族身份的兩種方案，並在「論點總結」中注明「有必要進一步討論」。對此，保守派警惕地認為，如果女性宮家的孩子成為皇族，就意味著出現女系皇族，這些皇族也將擁有皇位繼承權，日本傳統的皇位男性繼承制將會分崩離析。 野田首相未能完成有關創設女性宮家的皇室典範修改就下臺了。而安倍首相重新上臺長期執政（第二次執政），創設女性宮家的議題完全沒了進展。但是，安倍首相下臺後，與天皇陛下（現為上皇陛下）退位相關聯，成立了討論「皇位穩定繼承和創設女性宮家」的專家委員會，重新開始了有關皇室問題的討論。