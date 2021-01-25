江戶時代「參見」將軍為大名的「職務」＝無戰爭時代裡一種服從君主的表現

於江戶時代形成慣例的一種服從表現

江戶時期，日本約有300多個「藩」，相當於現在的「縣」，其中各有領主，領主稱為「藩主」。

藩主擁有的領地規模以「石」為單位。所謂的「石」是指米的生產量，1石相當於米1000合(約150公斤)。幕府將擁有1萬石以上生產量的土地賜給藩主以承認其擁有支配權，受賜者即為「大名」。

幕府在日本史上有鎌倉、室町、江戶三個時代。鎌倉和室町時代才剛結束戰亂，為了表示服從幕府的旨意，隨時都要有備戰的準備。

但是，到了江戶時代，社會相對安定和平，沒有什麼戰爭。大名為了拜見將軍前往江戶，並於江戶駐紮一定期間，慢慢的變成了一種展現服從的新儀式。

這就是所謂的「參勤」的由來。對於地方大名來說，前往江戶「參見」也算是「職務」的一環。

《德川實紀》記載著以下的內容，江戶幕府的初代將軍．德川家康於開始執政時，即提出「江戶城是發號政令之地，也是天下諸侯朝覲之地。」「朝覲」的意思為家臣前往「覲見」地位崇高的人物，也就是所謂的拜見君主的意思。