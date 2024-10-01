看美食漫畫《拉麵王》，了解日式拉麵的本質及演變過程

如今，拉麵已經成為日本的「國民食物」，口味多樣，深受人們喜愛，並且不斷演變升級。拉麵本非日本文化的一部分，但日本人對拉麵有著執著的追求，逐漸將其發展為受全世界食客喜愛的美食。《拉麵王》這部漫畫作品以通俗易懂的方式描述了拉麵的本質和發展現狀。相信各位讀罷，一定會想立刻來一碗熱氣騰騰的拉麵！

拉麵文化在日本獲得新生 日本是一個與大陸隔海相望的島國。它位於歐亞大陸的東端，再往東就是浩瀚無際的太平洋。可以說，這裡是「文化的終點站」，曾經的絲綢之路也止步於此。 因為日本不與其他國家直接接壤，所以歷史上不像歐洲國家那樣，與鄰國往來頻繁，相互影響。也許正因此，日本並未產生什麼原創的思想或發明。不過存在一個傾向，那就是「對其他文化傳來的事物，日本人很喜歡精益求精，讓其獲得新生。日本人對此執著的程度連原先那個國家的人都歎為觀止」。 日式拉麵正是這樣一個典型的例子。拉麵最初從中國傳入日本，進入20世紀以後在日本扎根，成為「平民的食物」。後來，拉麵繼續得到普及，成為日本的「國民食物」，如今在世界各地都收穫了許多擁躉。 日式拉麵有著廣泛的群眾基礎，作為一種經濟實惠的平民美食，至今還給人這樣的印象——一個人不經意地走進店裡，邊翻看雜誌邊吸麵。 與此同時，大量使用稀有食材走「高級化」路線的拉麵店也在崛起。2014年，「東京米其林指南」創設了拉麵類別；2016年誕生了全球第一家獲得米其林星級稱號的日式拉麵店。 如今，日式拉麵的人氣已經超越國界，甚至出現了像美國部落主Brian Macduckston那樣，通過YouTube面向全世界傳播日式拉麵魅力的粉絲。在東京，一些旅行社專門為遊客設計了「3小時打卡6碗人氣拉麵」的「高壓」項目，據說非常受歡迎。此外，日本各個地區也都發展出了獨特的拉麵文化。

長久以來，日式拉麵的標準都是被稱為「中華蕎麥麵」的醬油拉麵，而如今口味已經多到很難盡數分類了（PIXTA）

拉麵漫畫也暢銷！ 拉麵的粉絲數量龐大，於是以「拉麵」為主題的漫畫也應運而生。其歷史可追溯到上個世紀70年代，漫畫家望月三起也的《突擊拉麵》在漫畫雜誌《少年Jump》上開始連載。從那時起，拉麵就成為深受小朋友們喜愛的食物了。 隨後，在上個世紀80年代開始連載的人氣美食漫畫《美食大挑戰》（原作：雁屋哲，作畫：花咲昭）和《妙廚老爹》（原作：上山栃）中也都出現了與拉麵相關的情節。特別是在上個世紀90年代初期推出的《美食大挑戰》「拉麵戰爭」系列中，出現了拉麵文化研究所所長、拉麵3三劍客等深諳拉麵的人物角色。可見，從這個時期開始，人們已經狂熱地喜愛拉麵文化了。 到了20世紀末，一部作品的出現讓「拉麵」成為一個獨立的創作類別，它就是《拉麵王》。該作品自1999年起在小學館漫畫雜誌《Big Comic Superior》上連載。久部綠郎原作，河合單作畫。在日本被譽為「神舌頭」的拉麵評論家石神秀幸也以「協助」的身份在封面上署名，為該作品加持。這部作品向廣大讀者傳遞了這樣的信號——「拉麵漫畫一定會暢銷！」「拉麵漫畫和拉麵一樣『美味』！」，在漫畫史上留下了濃墨重彩的一筆。 《拉麵王》的主角叫藤本浩平。他是一名二十多歲的上班族，供職於一家名為「大有商事」的貿易公司。然而，他對工作不太投入，總是按點下班。儘管公司不認為他是一個有能力的人才，但他有一個夢想——開一家自己的拉麵店。 為了實現這個夢想，他自學相關知識，並在晚上擺攤賣拉麵。他想得很清楚，白天的工作不過是他積累啟動資金的手段。 當時已不再是「只要你忠心耿耿地為公司工作，公司就會照顧你一輩子」的時代了，人們也是可以利用公司來實現個人人生規劃的。 藤本出於對拉麵的熱愛而投身拉麵製作。雖然還不能稱為專業，但他擁有敏銳的味覺，同時積累了大量的知識並掌握了基本的技能。後來，恰逢他所屬的部門開始涉足餐飲業務，於是他的工作內容也開始與拉麵相關。 主角於私都要與拉麵打交道，這樣的設定讓《拉麵王》這部漫畫得以從多個角度深度呈現拉麵的相關知識。除了拉麵在日本發展的歷史，還包括各地拉麵口味濃淡等新動向或新形式，商用湯料的運用等拉麵行業的內幕，乃至與蕎麥面等其他成熟度更高的面類的對比情況，等等。 我相信，當你讀完這部作品後再走進一家日式拉麵店，無論它是連鎖店還是遠離鬧市的老店，都能以全新的心情享用那一碗拉麵。

深受訪日遊客喜愛的「一蘭」拉麵，現已將業務擴展到了紐約等海外城市。這種用小隔板隔出獨立空間就餐的方式最初在日本也讓食客備感驚訝（共同）

解讀潮流的關鍵人物 在漫畫中，芹澤達也這個角色是橫亙在藤本面前的「一堵牆」，也是他最後需要戰勝的那個人。芹澤不僅是「拉麵清流房」的老闆，也是一名食物調配專家，協助其他拉麵店策劃菜譜等。他擅長利用媒體造勢，可謂是「拉麵熱潮背後的推動者」。 他是一個頭腦冷靜的商人，同時也是一個專業意識很強的拉麵師。他甚至為了防止自己的頭髮不慎掉入拉麵而剃成光頭。 芹澤這一人物形象富有深意，為《拉麵王》這部作品增添了多樣的色彩。 用盡心思製作一碗極致的拉麵「無論在什麼情況下」都是正確的選擇嗎？ 拉麵店一定要無條件地笑迎那些拉麵狂熱愛好者嗎？ 如果是業餘愛好者，這樣就夠了。但作為專業人士，製作拉麵的同時還需要具備經營者的視角。 相比只有一部分人才能吃得出細膩味道的拉麵，無論是誰吃了都能直接地受到震撼的拉麵也是正確的商業選擇。 關於比起拉麵的味道更在意背後知識的拉麵狂熱愛好者，芹澤直言：「那些人吃的不是拉麵，他們吃的是資訊！」但是，在網際網路時代，如果這樣的狂熱愛好者群體有利用的價值，他會毫不猶豫地加以利用。這就是他的處事風格。

芹澤達也是作品中的人氣角色，官方推出了印有他經典語錄的T恤等漫畫周邊商品（©COSPA ©久部綠郎·河合單/小學館） 一個是經驗豐富的資深拉麵師，一個是技藝精湛的業餘愛好者——芹澤與藤本經常發生衝突，多次比賽製作拉麵。故事的最後，二人要在眾多媒體聚焦的大舞臺上一決高下。 芹澤的存在對藤本來說意義重大。儘管藤本對拉麵有著超乎尋常的理解和熱情，但他終究是個業餘愛好者。他靠白天上班維持生活，即使被指拉麵只是他的興趣愛好，他也無法反駁。最後，他逐漸意識到，很多時候都是芹澤在指引著他。 《拉麵王》的故事發生在上世紀90年代中後期，當時拉麵作為「以日本獨有的模式演變的創意美食」取得了長足的發展。隨著時間的推移，日式拉麵不斷發展變化，最終走出國門走向世界。與此同時，拉麵漫畫也不斷推陳出新，《拉麵王》與在它之後面世的《拉麵食遊記》《拉麵再遊記》等形成系列，持續向讀者傳遞日式拉麵的獨特魅力。 日式拉麵究竟是什麼？芹澤如是說： 「它是從虛假中創造真實的熱情本身。」 與法餐、中餐、日本料理不同，日式拉麵作為創意美食，歷史短，傳統薄，本質上還是一種「平民味道」。《美食大挑戰》中知名美食家海原雄山評價拉麵為「低級食物」，從他的角度來看，也許的確如此吧。 這就是芹澤所說的「虛假」。

2023年4月，日本國會議員成立了「拉麵文化振興議員聯盟」，旨在通過「地方特色拉麵」實現地方振興（時事）