看美食漫畫《拉麵王》，了解日式拉麵的本質及演變過程

看美食漫畫《拉麵王》，了解日式拉麵的本質及演變過程飲食 漫畫 社會 文化
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拉麵文化在日本獲得新生
日本是一個與大陸隔海相望的島國。它位於歐亞大陸的東端，再往東就是浩瀚無際的太平洋。可以說，這裡是「文化的終點站」，曾經的絲綢之路也止步於此。
因為日本不與其他國家直接接壤，所以歷史上不像歐洲國家那樣，與鄰國往來頻繁，相互影響。也許正因此，日本並未產生什麼原創的思想或發明。不過存在一個傾向，那就是「對其他文化傳來的事物，日本人很喜歡精益求精，讓其獲得新生。日本人對此執著的程度連原先那個國家的人都歎為觀止」。
日式拉麵正是這樣一個典型的例子。拉麵最初從中國傳入日本，進入20世紀以後在日本扎根，成為「平民的食物」。後來，拉麵繼續得到普及，成為日本的「國民食物」，如今在世界各地都收穫了許多擁躉。
日式拉麵有著廣泛的群眾基礎，作為一種經濟實惠的平民美食，至今還給人這樣的印象——一個人不經意地走進店裡，邊翻看雜誌邊吸麵。
與此同時，大量使用稀有食材走「高級化」路線的拉麵店也在崛起。2014年，「東京米其林指南」創設了拉麵類別；2016年誕生了全球第一家獲得米其林星級稱號的日式拉麵店。
如今，日式拉麵的人氣已經超越國界，甚至出現了像美國部落主Brian Macduckston那樣，通過YouTube面向全世界傳播日式拉麵魅力的粉絲。在東京，一些旅行社專門為遊客設計了「3小時打卡6碗人氣拉麵」的「高壓」項目，據說非常受歡迎。此外，日本各個地區也都發展出了獨特的拉麵文化。
拉麵漫畫也暢銷！
拉麵的粉絲數量龐大，於是以「拉麵」為主題的漫畫也應運而生。其歷史可追溯到上個世紀70年代，漫畫家望月三起也的《突擊拉麵》在漫畫雜誌《少年Jump》上開始連載。從那時起，拉麵就成為深受小朋友們喜愛的食物了。
隨後，在上個世紀80年代開始連載的人氣美食漫畫《美食大挑戰》（原作：雁屋哲，作畫：花咲昭）和《妙廚老爹》（原作：上山栃）中也都出現了與拉麵相關的情節。特別是在上個世紀90年代初期推出的《美食大挑戰》「拉麵戰爭」系列中，出現了拉麵文化研究所所長、拉麵3三劍客等深諳拉麵的人物角色。可見，從這個時期開始，人們已經狂熱地喜愛拉麵文化了。
到了20世紀末，一部作品的出現讓「拉麵」成為一個獨立的創作類別，它就是《拉麵王》。該作品自1999年起在小學館漫畫雜誌《Big Comic Superior》上連載。久部綠郎原作，河合單作畫。在日本被譽為「神舌頭」的拉麵評論家石神秀幸也以「協助」的身份在封面上署名，為該作品加持。這部作品向廣大讀者傳遞了這樣的信號——「拉麵漫畫一定會暢銷！」「拉麵漫畫和拉麵一樣『美味』！」，在漫畫史上留下了濃墨重彩的一筆。
《拉麵王》的主角叫藤本浩平。他是一名二十多歲的上班族，供職於一家名為「大有商事」的貿易公司。然而，他對工作不太投入，總是按點下班。儘管公司不認為他是一個有能力的人才，但他有一個夢想——開一家自己的拉麵店。
為了實現這個夢想，他自學相關知識，並在晚上擺攤賣拉麵。他想得很清楚，白天的工作不過是他積累啟動資金的手段。
當時已不再是「只要你忠心耿耿地為公司工作，公司就會照顧你一輩子」的時代了，人們也是可以利用公司來實現個人人生規劃的。
藤本出於對拉麵的熱愛而投身拉麵製作。雖然還不能稱為專業，但他擁有敏銳的味覺，同時積累了大量的知識並掌握了基本的技能。後來，恰逢他所屬的部門開始涉足餐飲業務，於是他的工作內容也開始與拉麵相關。
主角於私都要與拉麵打交道，這樣的設定讓《拉麵王》這部漫畫得以從多個角度深度呈現拉麵的相關知識。除了拉麵在日本發展的歷史，還包括各地拉麵口味濃淡等新動向或新形式，商用湯料的運用等拉麵行業的內幕，乃至與蕎麥面等其他成熟度更高的面類的對比情況，等等。
我相信，當你讀完這部作品後再走進一家日式拉麵店，無論它是連鎖店還是遠離鬧市的老店，都能以全新的心情享用那一碗拉麵。
解讀潮流的關鍵人物
在漫畫中，芹澤達也這個角色是橫亙在藤本面前的「一堵牆」，也是他最後需要戰勝的那個人。芹澤不僅是「拉麵清流房」的老闆，也是一名食物調配專家，協助其他拉麵店策劃菜譜等。他擅長利用媒體造勢，可謂是「拉麵熱潮背後的推動者」。
他是一個頭腦冷靜的商人，同時也是一個專業意識很強的拉麵師。他甚至為了防止自己的頭髮不慎掉入拉麵而剃成光頭。
芹澤這一人物形象富有深意，為《拉麵王》這部作品增添了多樣的色彩。
用盡心思製作一碗極致的拉麵「無論在什麼情況下」都是正確的選擇嗎？
拉麵店一定要無條件地笑迎那些拉麵狂熱愛好者嗎？
如果是業餘愛好者，這樣就夠了。但作為專業人士，製作拉麵的同時還需要具備經營者的視角。
相比只有一部分人才能吃得出細膩味道的拉麵，無論是誰吃了都能直接地受到震撼的拉麵也是正確的商業選擇。
關於比起拉麵的味道更在意背後知識的拉麵狂熱愛好者，芹澤直言：「那些人吃的不是拉麵，他們吃的是資訊！」但是，在網際網路時代，如果這樣的狂熱愛好者群體有利用的價值，他會毫不猶豫地加以利用。這就是他的處事風格。
一個是經驗豐富的資深拉麵師，一個是技藝精湛的業餘愛好者——芹澤與藤本經常發生衝突，多次比賽製作拉麵。故事的最後，二人要在眾多媒體聚焦的大舞臺上一決高下。
芹澤的存在對藤本來說意義重大。儘管藤本對拉麵有著超乎尋常的理解和熱情，但他終究是個業餘愛好者。他靠白天上班維持生活，即使被指拉麵只是他的興趣愛好，他也無法反駁。最後，他逐漸意識到，很多時候都是芹澤在指引著他。
《拉麵王》的故事發生在上世紀90年代中後期，當時拉麵作為「以日本獨有的模式演變的創意美食」取得了長足的發展。隨著時間的推移，日式拉麵不斷發展變化，最終走出國門走向世界。與此同時，拉麵漫畫也不斷推陳出新，《拉麵王》與在它之後面世的《拉麵食遊記》《拉麵再遊記》等形成系列，持續向讀者傳遞日式拉麵的獨特魅力。
日式拉麵究竟是什麼？芹澤如是說：
「它是從虛假中創造真實的熱情本身。」
與法餐、中餐、日本料理不同，日式拉麵作為創意美食，歷史短，傳統薄，本質上還是一種「平民味道」。《美食大挑戰》中知名美食家海原雄山評價拉麵為「低級食物」，從他的角度來看，也許的確如此吧。
這就是芹澤所說的「虛假」。
拉麵與漫畫的相似之處
然而，正因為還是一個尚未成熟的新領域，日式拉麵也具備無限的潛力。日式拉麵持續動態發展，日新月異。
這是否讓你覺得似曾相識？沒錯，這就像漫畫一樣。漫畫的歷史也不長，也曾被視為平民百姓的娛樂方式而非高級的表現形式。像海原雄山（雖然他本身就是一個漫畫角色）這樣「主流文化至上」的人，對漫畫的評價一定不高。
在一批又一批對漫畫充滿熱情的人的努力下，漫畫的粉絲如今已遍佈全球。而且，和日式拉麵一樣，日本漫畫中也存在「吸收並最佳化的外來文化」，比如夏洛克·福爾摩斯、亞森·羅蘋等，角色形象源自歐洲作品，同時採用了美國漫畫的表現形式。
我相信，《拉麵王》的作者應該也是懷著「我們也是這樣的。這和漫畫一樣」的心情來創作的。
現實生活中拉麵行業蓬勃發展，以拉麵為主題的漫畫作品也是百家齊放。
例如，描寫酷愛拉麵的女高中生的漫畫作品，採用漫畫形式的拉麵店指南，拉麵師傳記，以那些因為拉麵而改變了人生軌跡的人為題材的作品，等等，層出不窮。
今後，拉麵仍將是漫畫世界中「不可或缺的一道美食」，並繼續大放異彩。
標題圖片：《拉麵王》於1999年至2009年在《Big Comic Superior》雜誌（小學館）上連載，單行本共26卷。隨後推出的《拉麵食遊記》也已完結。目前，《拉麵再遊記》作為續作正在連載（nippon.com編輯部）