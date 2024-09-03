希望繫於「非親身經歷者」：高中生挖掘出前日本陸軍登戶研究所之史實——氣球炸彈、偽鈔製造以及毒物人體實驗

明治大學生田校區坐落於川崎市多摩區之丘陵地帶。細心漫步於綠意盎然的校園裡，隨處可見訴說此地獨特歷史之遺跡。

前日本陸軍所用之「五芒星」銘刻於赭色消防栓上；巨大的動物慰靈碑建立於1943年；刻有「陸軍」二字的界碑。這些遺跡在在昭示著此地昔日為「第九陸軍技術研究所」，俗稱「登戶研究所」。



資料館附近散佈著諸多界碑，清晰可辨「陸軍」字樣

戰後，慶應大學及北里研究所等機構曾利用此遺址。隨著慶應的遷離，明治大學於1950年取得此地。整建校園之際，雖拆除部分殘存建築，然因研究者與當地居民之要求，最後決定保存一部分原貌。

而「和平教育登戶研究所資料館」至今仍存在於校園南端。園內指示牌不甚顯眼，昔日為生物化學武器研究大樓之資料館，被「陸軍界碑」、舊日的消防水池及彈藥庫等遺跡環繞，宛若一道「結界」，將生活在令和時代的人們與往昔歲月隔絕，令人深感其趣。



資料館外觀。生田校園改建工程如火如荼之際，此建築散發出一股獨特氛圍

登戶研究所乃前日本陸軍於此地設立之研究機構，佔地廣達11萬餘坪。該所專事研製電磁武器、化學武器、氣球炸彈以及偽造中國鈔票等「諜報戰」武器。這些武器於戰時皆在實戰中「活用」。

據稱直徑長達十公尺的氣球炸彈，製造數量逾萬。自日本太平洋沿岸朝向美國釋放升空，其中千餘枚抵達北美。或為擾亂敵國經濟，製造價值接近40億日圓的偽鈔，成功流通於中國。



氣球炸彈模型。展覽中亦見以和紙與蒟蒻為材料重現的氣球模型

目前資料館內陳列氣球炸彈的製造材料與模型，此外，亦展示研究所人員因成功研發毒物而獲東條英機首相表彰之獎狀，以及諸位所員的戰後歷程等珍貴史料。



東條英機所頒發之感謝獎狀

各展覽室皆竭盡所能，以豐富史料及詳盡文字闡述當年的諜報戰況，但仍難免陷入某種宿命。任教於明治大學文學部的館長山田朗教授坦言：

「本館不足之處在於實物資料匱乏。登戶研究所為『機密戰』機構，故終戰之際，證據悉數焚毀殆盡。因此實物展示極為有限。如何彌補此缺憾，我們至今仍在摸索嘗試。」