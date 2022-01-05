歌舞伎始祖——前衛舞者「出雲阿國」：《守貞漫稿》（12）

創造了奔放獨創性「舞蹈」的巫女

「所謂歌舞伎，起自古神事，出雲於國可謂今世歌舞伎中古之祖，初時亦為大社巫女故，改神樂，號歌舞伎也。」

這是《守貞漫稿》中關於出雲阿國（守貞表記為「於國」）的一段文字。





「神事」指的是日本神話中的傳說故事。為了把躲進天之岩戶的天照大神引出來，名叫天鈿女命的女神跳了個舞。天照大神被舞蹈勾起了興趣，剛剛露了個臉，就被別的大力神從天之岩戶裡拽出來了——。

天鈿女命一直被視為歷史上首個出現的身懷召喚神靈降臨之力的巫女。此時，天鈿女命跳的舞是那種露出胸部和陰部的色情舞蹈，所以也有人說她是日本第一個職業舞者。

據說阿國也是出雲大社的巫女。她是幼女舞的舞女，並以幼女舞為基礎創造了舞蹈和劇碼，文祿年間（1592-1596年）為了給出雲大社募資到諸國巡演。阿國的舞蹈備受好評。

引起守貞興趣的是《羅山文集》（江戶時代初期儒學家林羅山所著。林羅山是德川家康、秀中、家光政權的三朝老臣）中關於歌舞伎的記載。

「男著女服，女著男服（中略）男女相伴歌舞，此為歌舞伎也。出雲淫婦九二者，始為之，列國都鄙（各地）習之。」

說的是阿國的舞蹈是阿國著男裝，與穿女裝扮成茶屋女的男性緊密糾纏。

寬永年間（1624-1644年）左右成書的史書《當代記》慶長8年（1603年）條目中記載：「有雲歌舞伎踴之事，出雲國神子女名國，上京都。扮異風男裝，與男茶屋女戲。」所以可視為史實。

阿國的舞蹈是相當迎合世人口味的創作劇，同時也是前衛奔放的表演。自由主義者守貞自然就被阿國的獨創性所吸引了。