《幕府將軍》前夜的故事。透過漫畫《戰國》知曉戰國時代壯闊魄力的真實樣貌

在全世界掀起話題的連續劇《幕府將軍》，是一部以戰國時代末期的日本為舞臺，描繪爭奪將軍寶座的鬥爭故事。而《戰國》這部漫畫，則是鉅細靡遺地描繪身在戰國時代的武士的姿態，博得豐厚的人氣。熱血沸騰的武打戲訴說著武士朝夕戰鬥，現在讓我們一同解讀其真實姿態。

令全世界狂熱的武士們的故事 《幕府將軍》是由華特迪士尼公司旗下的FX製作的歷史連續劇，在全世界熱烈播出。這部連續劇在第76屆艾美獎中，入圍最佳劇情等多達25個主要獎項，主角真田廣之入圍最佳男主角的候補人選（頒獎典禮是9月16日）。 這部作品的原作是英國小說家詹姆斯．克萊維爾在1975年發表的小說《幕府將軍》。舞臺是1600年的日本，透過漂流到此的英國水手約翰．布萊克索恩的眼睛，描繪出當時武士們熾烈的權力鬥爭。 約翰．布萊克索恩在日本遇見吉井虎長這名領主。吉井虎永、約翰．布萊克索恩，還有劇中擔任他的口譯的戶田鞠子，他們都是故事中虛構的人物，不過其實雛形存在，（大家都知道）連續劇的設定當中納入了眾多的史實。

飾演吉井虎長的真田廣之前往奧斯卡電影博物館走紅毯。《幕府將軍》在全世界上架後，播放次數在六天內便達到900萬＝2024年2月13日，美國洛杉磯（AFP＝時事）

天皇與武士的權力鬥爭 說到日本的統治者，原本是「天皇」。但進入中世紀後，開拓邊疆的領主階層中，武士階級逐漸抬頭，而武士的首腦「將軍」遂掌握了權力。這是12世紀後半葉的事。 天皇曾經二度反擊，在14世紀時，奪回實權。但武士足利尊氏反叛。最後，他再次成為「將軍」，武士政權因而持續。 不過，足利將軍的政權「足利幕府」內部一直存有抗爭的火種。15世紀時，內亂擴大，最後大名（領主）在日本各地胡亂自擁藩國。自此進入反覆互相鬥爭的「戰國時代」。 連續劇《幕府將軍》第一季的舞臺，就是這個「戰國時代」的最終階段。歷史上是德川家康，戲劇中則是吉井虎永成為新將軍，演繹出結束鬥爭的姿態。 《幕府將軍》中，武士的行動原則是「忠義」。他們發誓絕對效忠主君。而這些武士背後的思想，就是「宿命」。他們認為每個人都有自己的「宿命」。倘若宿命帶來毀滅，人就要主動選擇死亡來抗拒。而這個死亡儀式就是「切腹」。 但《幕府將軍》的舞臺是「戰國時代」的最終階段，如果這個時期的武士是在「武士就該如此」的觀念孕育出的人工存在，那戰國時代鼎盛時期的武士就與之大相徑庭。他們是更粗鄙的自然人。 他們更忠於慾望，「忠誠」並不是絕對的原則。當自己的付出沒有獲得相應的肯定，或是當他們感覺到主君無能，武士主動放棄主君已是常態。他們重視的是能一展長才的機會和名譽。 簡單來說，戰國時代的武士對「生」極度講究到底，是一群滿腔熱血的人。宮下英樹從2004年開始在《週刊YOUNG MAGAZINE》連載的漫畫《戰國》，就是描繪出這個戰國時代的「真實樣貌」的大河作品。

《戰國權兵衛》在連載中的2019年的7月到9月，於小田原城舉辦原畫展。 ©️宮下英樹／講談社

在戰國時代存活的方法 主角是生於美濃藩國（現在的岐阜縣）的仙石權兵衛秀久。他在歷史上是實際存在的大名，《戰國》的故事便是基於史實展開。 這名武將不曾擔任大戰的主角，也不是什麼政治要角。雖是戰場上的勇者，卻常常「不小心犯錯」，漏聽上頭下達的指令。如果他是17世紀出仕的武士，應該會在早期就被迫負起失敗的責任，切腹自盡了吧。但這個時候是16世紀。正處在戰國時代的紛亂之中。 儘管仙石權兵衛屢屢失敗，卻不氣餒。即使就快委靡，也會懸崖勒馬。無論處在何種窘境，也不放棄生命，只是不斷努力。雖失敗，卻也締造出勝過失敗的功績，最後終於爬上大名之位，成為「一路比任何人挽回更多失敗的男人」。

繪於江戶時代的仙石秀久（圓覺公）肖像畫。 豐岡市提供，出自《仙石家文書》。 他原本是齋藤家的家臣，卻被敵將織田信長（連續劇《幕府將軍》中的黑田信久。以下同）看上，如史實所述，歸於信長的部下──木下藤吉郎「太閣」的部隊。 木下藤吉郎原本並非武士階級，而是農民出身。但信長認同他的能力，才成為織田家的一名武將。 說起來，信長的織田家格調絕對不高。信長自己也是靠實力獲得領土，以戰國大名的身分一路往上爬的人。即使地位高，只要無能就會遭到排除，由具有實力的人取而代之。這正是所謂的「以下剋上」風潮，也是當時武士的行動原則。

目標是統一日本的領袖 歷史上的信長是個身處亂世，立志統一日本的人。他的個性複雜，如果以歐洲史來比喻，就像是擁有神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世那樣的人格特質。他最先引進鐵砲等新兵器，並推行兵農分離。制定優秀的經濟政策，而且擁有國際視野。此外，在藝術方面也有卓越的感性，將「茶」擁有的軟實力用於自己的日本統一大業。 信長也是個不會被中世紀迷信束縛的合理主義者。和他接觸過的傳教士路易斯．佛洛伊斯這麼寫道：「他不相信靈魂不滅與死後審判。」 他壓根兒沒有把天皇、將軍，還有宗教這些古老權威放在眼裡。放逐曾經利用過的將軍，面對反抗自己的宗教勢力，甚至燒殺其信徒。 在《戰國》當中，將信長這副模樣描繪成壓倒性的領袖魅力，同時也表現出他是個無法細膩地顧慮到人際關係的「笨拙人物」。

在岐阜市舉辦的「岐阜信長祭典」的其中一個表演項目「信長公騎馬武者行列」。演員木村拓哉扮成織田信長，共襄盛舉＝6日（時事） 面對信長如此作為，舉兵謀反的人就是武將明智光秀「明智仁齋」。他也不是歷代的家臣，而是能力受到認可而獲得重用的武將。但他卻突然襲擊信長，殺害信長。結果，光秀成為弒君的「御前侍衛」（Kingslayer），以最有名的叛臣之姿，在日本史上留名。 這位光秀的女兒就是細川伽羅奢，也就是劇中的鞠子。她的丈夫是名為細川忠興「戶田廣勝」的武將，是個出類拔萃的軍人，更是個優異的文化人。但因為伽羅奢的父親殺害信長，大大地改變了他們的「宿命」。 武士擁有變更主君的權利。也可以侍奉複數主君。但背叛擁有契約關係的主君，在這個時代也是一種齷齪的行徑。更別說光秀背叛的是以統一日本為目標的巨人領袖。忠興為了明哲保身，照理說只能殺死妻子。但他卻將人幽禁在深山當中，以保全妻子的性命。這樣的愛情可謂扭曲。 有個園丁只是看到她，便慘遭殺害。他還把園丁的頭砍下來，拿給妻子看。不過歷史相傳，伽羅奢依舊若無其事地享用餐點。可見雙方的關係已降至冰點。或許是為了在這樣的際遇中尋求救贖，伽羅奢皈依基督教，悄悄地完成受洗。後來，當她即將以人質的身分，被送到大阪城，忠興命她不許逃，她於是選擇了死亡。