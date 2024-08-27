專訪日本首位敘利亞醫師──梅爾娜・艾爾德：「任何事不試試看怎麼知道結果！」

梅爾娜・艾爾德是首位成功取得日本醫師執照的敘利亞人。她來日本之前完全不會說日文，即使別人都認為「絕對不可能」，但她仍然堅持不懈，甚至突破日本醫師國家試驗的難關。本文將介紹梅爾娜這一路走來的艱辛歷程。

1990年生於敘利亞北部的阿勒坡。以第一名畢業於阿勒坡大學醫學部，2014年取得醫師執照。2015年10月，她與赴日留學的丈夫一同移居日本，從零開始學習日文，僅花4年就通過日本語能力試驗1級，2022年2月通過日本醫師國家考試。她也是史上第2位通過日本醫師國家試驗的阿拉伯人，目前任職於神奈川縣内的醫院。