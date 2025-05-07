世界各国・地域の幸福度をランキングで示す「世界幸福度報告書2025年版」で、日本は前年から4ランク下がって55位となった。1位は8年連続でフィンランドだった。

世界幸福度報告書は、英オックスフォード大学のウェルビーイング研究所が2012年から発表している。以下の項目を数値化し、「最良の生活」を10、「最悪の生活」を0とした幸福度を導き出している。

1人当たり国内総生産（GDP） 社会的支援 健康寿命 人生選択の自由度 寛容さ 汚職・腐敗の認知度

日本のスコアの内訳

項目 評価 順位 1人当たりの国内総生産 1.678 28 社会的支援 1.550 48 健康寿命 0.921 3 人生選択の自由度 0.746 79 寛容さ 0.014 130 汚職・腐敗の認知度 0.200 41

出所：世界幸福度報告書2025年版

25年報告書の調査は147カ国・地域が対象。22～24年の3カ年平均を求め、順位を決めている。日本の幸福度は6.147で、健康寿命、1人当たりGDPが比較的に良い評価となった。日本の最高順位は12年の43位、最低は19年の62位で、平均は51位。

上位にはフィンランドのほか、デンマーク、アイスランド、スウェーデンなど北欧諸国が入っている。主要各国・地域では、米国24位、英国23位、中国68位、台湾27位、フランス33位、スペイン38位、エジプト135位、ロシア66位。

報告書は米調査会社ギャラップの調査を基に、紛失した財布が戻ってくることへの期待度が、幸福度に大きく寄与していることも明らかにしている。幸福度ランクで上位の北欧諸国は財布の返還期待度が高かった。各国・地域を期待できる返還元ごとに順位化したところ、日本は「近所の人から」36位、「見知らぬ人から」26位、「警察から」34位だった。

バナー写真：PIXTA