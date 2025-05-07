世界各国・地域の幸福度をランキングで示す「世界幸福度報告書2025年版」で、日本は前年から4ランク下がって55位となった。1位は8年連続でフィンランドだった。
世界幸福度報告書は、英オックスフォード大学のウェルビーイング研究所が2012年から発表している。以下の項目を数値化し、「最良の生活」を10、「最悪の生活」を0とした幸福度を導き出している。
- 1人当たり国内総生産（GDP）
- 社会的支援
- 健康寿命
- 人生選択の自由度
- 寛容さ
- 汚職・腐敗の認知度
日本のスコアの内訳
|項目
|評価
|順位
|1人当たりの国内総生産
|1.678
|28
|社会的支援
|1.550
|48
|健康寿命
|0.921
|3
|人生選択の自由度
|0.746
|79
|寛容さ
|0.014
|130
|汚職・腐敗の認知度
|0.200
|41
出所：世界幸福度報告書2025年版
25年報告書の調査は147カ国・地域が対象。22～24年の3カ年平均を求め、順位を決めている。日本の幸福度は6.147で、健康寿命、1人当たりGDPが比較的に良い評価となった。日本の最高順位は12年の43位、最低は19年の62位で、平均は51位。
上位にはフィンランドのほか、デンマーク、アイスランド、スウェーデンなど北欧諸国が入っている。主要各国・地域では、米国24位、英国23位、中国68位、台湾27位、フランス33位、スペイン38位、エジプト135位、ロシア66位。
報告書は米調査会社ギャラップの調査を基に、紛失した財布が戻ってくることへの期待度が、幸福度に大きく寄与していることも明らかにしている。幸福度ランクで上位の北欧諸国は財布の返還期待度が高かった。各国・地域を期待できる返還元ごとに順位化したところ、日本は「近所の人から」36位、「見知らぬ人から」26位、「警察から」34位だった。
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