政府は毎年のように少子化対策を重点政策に掲げるが、反転するどころか、拍車がかかっているのが現状だ。2024年の出生数はついに70万人を割り込んだ。若者が結婚する気にも、子どもを産む気にもなれないニッポン。

少子化、人口減が加速

厚生労働省が発表した人口動態統計（概数）で、2024年に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は、前年より4万1227人少ない68万6061人となり、初めて70万人を割り込んだ。過去最少の更新は9年連続。合計特殊出生率（1人の女性が生涯に産む子どもの数）は前年比0.05ポイント減の1.15で過去最低を更新した。

都道府県別の出生率は西高東低の傾向があり、東京は前年に続いて1を割り込み0.96。宮城1.00、北海道1.01が続いた。最も高かったのは沖縄1.54で、福井1.46、鳥取、島根、宮崎が1.43で続いた。

婚姻数は前年よりも約1万322組増の48万5063組と2年ぶりにプラスに転じたが、底ばいから抜け出してはいない。婚外出産に対する抵抗が強く、晩婚・非婚の定着で、出生数の回復は容易ではない。

日本の人口動態

2024年（概数） 2023年（確定） 出生数 68万6061人 72万7288人 合計特殊出生率 1.15 1.20 死亡数 160万5298人 157万6016人 自然増減 ▲91万9237人 ▲84万728人 婚姻数 48万5063件 47万4741件 離婚数 18万5895件 18万3814件

厚生労働省の人口動態統計をもとに編集部作成

死亡数は前年2万9282人増の160万5298人と戦後最多。人口の自然減（出生数と死亡数の差）は21年に初めて60万人を超えた後も急坂を下るように減少し、24年は91万9237人と過去最大を更新した。

日本の出生数は終戦直後の第1次ベビーブーム（1947～49年）には250万人、第2次ベビーブーム（71～74年）には200万人を超えた。その後は一貫して減り続け、第2次ベビーブーム世代の出産ブームも起こらぬままに、2007年以降は自然減の幅が拡大している。

【資料】

バナー写真 : PIXTA