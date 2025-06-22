Несмотря на декларируемые правительством цели по повышению рождаемости, в 2024 году число новорожденных продолжало падать, а национальный коэффициент рождаемости снизился до рекордно низкого уровня в 1,15.

Число рождений в Японии в 2024 году впервые за время ведения статистики упало ниже 700 000. Демографические данные, опубликованные Министерством здравоохранения, труда и благосостояния, показывают, что родился 686 061 ребёнок – это на 41 227 меньше по сравнению с предыдущим годом и рекордно низкий показатель, причём рекорды минимума рождений обновляются девятый год подряд. Общий коэффициент рождаемости, то есть количество детей, которое женщина рожает за свою жизнь, упал на 0,05 пункта до нового минимума в 1,15.

Коэффициент рождаемости в целом в восточных префектурах ниже, чем в западных, в Токио он составил 0,96, опустившись ниже 1 второй год подряд, за ним следуют Мияги (1,00) и Хоккайдо (1,01). Самые высокие коэффициенты рождаемости были отмечены в префектурах Окинава (1,54) и Фукуи (1,46), далее идут Тоттори, Симанэ и Миядзаки с коэффициентом 1,43.

Хотя число браков увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10 322 до 485 063, оно всё ещё очень низкое. Серьёзными препятствиями для усилий по повышению числа рождений являются культурные факторы, включая общее неприятие рождения детей вне брака в Японии и тенденции к позднему вступлению в брак или вообще к отказу от него.

Демография Японии

2024 г. 2023 г. Рождения 686 061 727 288 Общий коэффициент рождаемости 1,15 1,20 Количество смертей (чел.) 1 605 298 1 576 016 Естественный прирост/убыль (чел.) -919 237 -840 728 Количество браков (пар) 485 063 474 717 Количество разводов (пар) 185 895 183 814

Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения

Число смертей в 2024 году увеличилось на 29 282 и достигло послевоенного максимума в 1 605 298. Естественная убыль населения, то есть разница между числом рождений и смертей, впервые превысила 600 000 в 2021 году, а в 2024 году она резко возросла до рекордного уровня в 919 237.

Число рождений в Японии превысило 2,5 миллиона сразу после войны во время первого бэби-бума (1947-1949) и составило более 2 миллионов во время второго бэби-бума (1971-1974). С тех пор оно продолжало снижаться, а с 2007 года темпы естественной убыли увеличились, бума рождаемости у второго поколения бэби-бума не случилось, и население продолжает сокращаться.

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