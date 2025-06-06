رغم الجهود الحكومية المتواصلة والبرامج التحفيزية التي تهدف إلى تشجيع الزواج والإنجاب، واصل عدد المواليد في اليابان تراجعه في عام 2024، ليسجل انخفاضًا جديدًا مقلقًا. فقد بلغ معدل الخصوبة الوطني أدنى مستوى له على الإطلاق، عند 1.15 فقط، ما يعكس أزمة ديموغرافية تزداد تعقيدًا عامًا بعد عام. هذا التراجع المستمر لا يهدد مستقبل القوى العاملة فحسب، بل يضع أيضًا نُظم الرعاية الاجتماعية والتعليم والبنية الاقتصادية برمتها أمام اختبارات قاسية. فهل تكفي الحلول الحالية لمواجهة هذه الأزمة، أم أن اليابان بحاجة إلى إعادة نظر جذرية في مفاهيم العمل، الأسرة، والهجرة؟

انخفاض جديد

سجّلت اليابان انخفاضًا تاريخيًا جديدًا في عدد المواليد، حيث بلغ عدد الأطفال الذين وُلدوا في البلاد عام 2024 نحو 686,061 مولودًا فقط، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل الإحصاءات، ويمثل تراجعًا بمقدار 41,227 مولودًا مقارنةً بالعام السابق، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. ويعد هذا الانخفاض العام التاسع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد رقمًا قياسيًا جديدًا في تدني عدد المواليد.

كما هبط معدل الخصوبة الإجمالي، وهو مؤشر رئيس يُستخدم لقياس عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة الواحدة خلال حياتها، إلى 1.15، بانخفاض قدره 0.05 نقطة عن العام الماضي، ما يعكس الفجوة المتزايدة بين الواقع الحالي والمعدل المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان، والمُقدر بنحو 2.07.

وقد بيّنت الإحصاءات أن الهوّة الديموغرافية تتسع جغرافيًا، إذ كانت معدلات الخصوبة في المحافظات الشرقية أقل من نظيراتها في الغرب. فقد بلغ المعدل في العاصمة طوكيو 0.96 فقط، وهو أقل من 1 للسنة الثانية على التوالي، تلتها مياجي (1.00)، ثم هوكايدو (1.01). وعلى النقيض من ذلك، سُجّلت أعلى المعدلات في أوكيناوا (1.54)، وفوكوي (1.46)، تليهما توتوري، شيماني، وميازاكي، التي بلغ معدل الخصوبة فيها 1.43.

وفيما ارتفع عدد الزيجات قليلًا، حيث تم تسجيل 485,063 حالة زواج بزيادة قدرها 10,322 عن العام الماضي، إلا أن الرقم لا يزال عند مستوى متدنٍ تاريخيًا. وتُعد العوامل الثقافية أحد أبرز الأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه، حيث لا تزال الولادات خارج إطار الزواج نادرة ومرفوضة اجتماعيًا، إضافة إلى تزايد الميل نحو الزواج المتأخر أو العزوف التام عن الزواج، خاصة بين الشباب في المدن الكبرى.

تقديرات 2024 2023 الولادات 686,061 727,288 معدل الخصوبة الكلي 1.15 1.20 الوفيات 1,605,298 1,576,016 التغير الطبيعي للتركيبة السكانية –919,237 –840,728 الزيجات 485,063 474,741 حالات الطلاق 185,895 183,814

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى الإحصاءات الديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

سجّلت اليابان في عام 2024 أعلى عدد للوفيات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ عدد المتوفين 1,605,298 شخصًا، بزيادة قدرها 29,282 حالة مقارنةً بالعام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. هذا الرقم يعكس تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، ويُعد مؤشراً حاداً على التحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى التركيبة العمرية المتقدمة، حيث يشكل كبار السن نسبة كبيرة من السكان، ما يُفضي بطبيعة الحال إلى زيادة سنوية مستمرة في عدد الوفيات.

ومع الانخفاض الحاد في عدد المواليد، تجاوز ما يُعرف بـالانخفاض الطبيعي للسكان – أي الفارق بين عدد المواليد والوفيات – حاجز 600 ألف وفاة صافية لأول مرة في عام 2021، ثم تصاعد في عام 2024 ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 919,237 شخصًا، ما يُمثل أكبر تراجع سكاني طبيعي في تاريخ اليابان الحديث.

خلال طفرة المواليد الأولى (1947-1949) التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرةً، بلغ عدد المواليد السنوي في اليابان 2.5 مليون، وتجاوز مليوني ولادة خلال طفرة المواليد الثانية (1971-1974). ومنذ ذلك الحين، انخفض العدد باستمرار، دون ارتفاع حاد في المواليد عندما بلغ جيل طفرة المواليد الثاني سن الإنجاب. وانخفض عدد المواليد إلى ما دون عدد الوفيات لأول مرة في عام 2007.

مصادر البيانات: الإحصاءات الديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)