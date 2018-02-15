宮入法廣（みやいり・のりひろ）氏は、優美で豪胆な数々の日本刀を手掛けてきた。彼はまたエレガントな刀子を作るアーティストでもある。そうした作品が生まれる現場から、日本刀の持つ独特の美学を伝える。

地鉄（じがね）の澄んだ佇（たたず）まい、力強い刃文（はもん）のひらめき、堂々たる刀の姿———アートとしての日本刀には、陶磁器のような独特の美学が貫かれている。

波打つような流麗な刃文は日本刀の見どころの一つ

日本刀の技術は武士が台頭した鎌倉時代から南北朝時代にかけて、頂点を極めた。その神髄を受け継ぎ、流派を超えて、現代刀の可能性に果敢に斬り込む刀剣界のマエストロ、宮入法廣。彼のつくる日本刀には、見る者の魂を鼓舞する底知れぬ神通力が宿る。

刀匠の宮入は、そんな豪胆な日本刀の世界とは全く異なる、繊細な「刀子（とうす）」作家の顔も併せ持つ。天平時代の貴人たちに文具や装身具、お守りとして愛用されたエレガントな刀子は、正倉院に伝わる貴重な文化遺産でもある。シャープな刀身だけでなく、染めた象牙に文様を彫る撥鏤（ばちる）や彫金の精緻な装飾も一貫して手がけている。

神聖な火どこに舞う神秘的な火の粉

8世紀に作られた唐太刀を復元

夏場は40度以上になることもある鍛錬所

正倉院宝物の唐様太刀を再現

正倉院宝物の図案を生かしてデザインされた刀子

長野県東御市の鍛錬所から雪の八ヶ岳を一望

写真：木村 直人

文：轡田 早月

バナー写真＝完成した日本刀を光にかざし、さまざま角度から眺めて、刀全体の反り、刀身の幅、切先の形、地鉄や刃文の映りなど入念にチェックする宮入法廣