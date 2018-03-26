El maestro Miyairi Norihiro es autor de un buen número de katanas de gran intrepidez y belleza. También ha creado piezas de arte como los elegantes cuchillos tōsu. En estas fotografías nos muestra la estética singular de las espadas japonesas desde el taller donde da a luz a estas obras de artesanía.
El acero parece llegar a transparentarse en el poderoso patrón ondulado de la cuchilla de una espada majestuosa. Las katanas, como objetos artísticos, guardan una estética propia al igual que lo hace la cerámica más refinada.
La artesanía de espadas japonesas vivió su punto álgido entre el período Kamakura (1185-1333), cuando los samuráis impusieron su dominio, y el período Nanboku-chō (1336-1392). El maestro espadero Miyairi Norihiro es heredero de la quintaesencia de este arte, y la lleva un paso más allá, superando los conseguido por otras escuelas, cuando crea con destreza sus modernas espadas. Las espadas de Miyairi animan el alma del que las observa.
Pero Miyairi no se centra únicamente en el mundo de las intrépidas espadas japonesas, y pone toda su destreza también en la creación de finos tōsu, unos cuchillos que tenían un gran valor sentimental para la nobleza del período Tenpyō (729-749) como utensilios de escritorio, accesorios o amuletos, algunos de los cuales forman parte de los tesoros del Shōsōin, considerados un importante Patrimonio Cultural. Además, Miyairi no solo se dedica a crear hojas de tōsu sino también la totalidad del ornamento de forma meticulosa, incluyendo el tallado de motivos en marfil teñido y las decoraciones metálicas.
Fotografía: Kimura Naoto
Texto: Kutsuwada Satsuki
Fotografía del encabezado: Miyairi Norihiro comprueba una de sus últimas espadas observándola desde distintos ángulos, comprobando la curva de la espada, el ancho de la cuchilla, la forma de la punta, el reflejo del acero y el patrón en la hoja, entre otros aspectos.