Мастер Мияири Норихиро создал множество прекрасных мечей, а также занимается изготовлением элегантных ножей тосу. В этой статье мы покажем те условия, в которых рождаются японские мечи.

Ясный цвет японской стали, строгая линия закалки хамон, величественный вид – японский меч как произведение искусства, подобно керамическим изделиям, обладает своим особым очарованием.

Извивающаяся волнообразная линия закалки хамон – один из важных для оценки меча элементов

Искусство создания японских мечей достигло наивысшего расцвета в период Камакура (1192-1333) и Южного и Северного дворов (1336-1392), когда буси, военное сословие, взяло политическую власть в стране в свои руки. Мияири Норихиро – маэстро современных японских мечей, который продолжает дело старых мастеров и в поисках новых возможностей выходит за рамки, предписанные традицией. В его мечах скрывается мистическая сила – глядя на них, невозможно не восторгаться.

Мастер Мияири в своей кузнице в г. Томи преф. Нагано

Мастер Мияири делает также очень тонкую работу, изготавливая изящные маленькие ножи тосу, совершенно отличающиеся от величественных японских мечей. Эти элегантные ножи аристократы годов Тэмпё (729-749) использовали для канцелярских нужд, в качестве украшений и амулетов. Образцы таких ножей сохранились в императорской сокровищнице Сёсоин и признаны важным культурным наследием. Мияири Норихиро делает не только острые лезвия, но и всё остальное, в том числе тончайшую отделку, включающую резьбу по окрашенной слоновой кости (батиру) и гравировку.

Фотографии: Кимура Наото

Текст: Куцувада Субито

Фотография к заголовку: Мастер Мияири на ярком свету тщательно осматривает готовый меч – поворачивая под разными углами, он оценивает форму, ширину, линию закалки хамон, уцури, форму режущей кромки

(Статья на японском языке опубликована 15 февраля 2018 г.)

Приступая к работе, мастер всегда надевает белое одеяние самуэ

Заострённый конец меча боси, «шапка» – одно из тех мест, на которые обращают особое внимание при оценке меча

Пляшущие в горне языки пламени и искры завораживают своим видом

Большой меч оотати длиной в 1,7 м

Пока не получится идеальный меч оотати, мастер не даёт себе ни малейшего послабления

Прекрасный нож тосу, в отделке которого использована техника резьбы по окрашенной слоновой кости (батиру)

В японском языке немало терминов кузнечного дела стали использоваться в переносном смысле – например, «проковка» (танрэн), «шлифовка» (кэнсан) в значении «совершенствование знаний и умений»

Реконструкции китайских мечей VIII века

Летом в кузнице очень жарко – температура может подниматься выше 40 градусов

Реконструкция меча тати в «китайском» стиле из сокровищницы Сёсоин

Железо заворачивают в японскую бумагу, обвязывают конопляной верёвкой, покрывают пеплом из рисовой соломы и глиной, после чего запекают в печи

Нож тосу, сделанный по рисунку из сокровищницы Сёсоин

После закалки меча мастер тщательно осматривает линию закалки хамон

После обработки на точильном камне и получения желаемой формы мастер отдаёт меч в заточку