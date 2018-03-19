Мастер Мияири Норихиро создал множество прекрасных мечей, а также занимается изготовлением элегантных ножей тосу. В этой статье мы покажем те условия, в которых рождаются японские мечи.
Ясный цвет японской стали, строгая линия закалки хамон, величественный вид – японский меч как произведение искусства, подобно керамическим изделиям, обладает своим особым очарованием.
Искусство создания японских мечей достигло наивысшего расцвета в период Камакура (1192-1333) и Южного и Северного дворов (1336-1392), когда буси, военное сословие, взяло политическую власть в стране в свои руки. Мияири Норихиро – маэстро современных японских мечей, который продолжает дело старых мастеров и в поисках новых возможностей выходит за рамки, предписанные традицией. В его мечах скрывается мистическая сила – глядя на них, невозможно не восторгаться.
Мастер Мияири делает также очень тонкую работу, изготавливая изящные маленькие ножи тосу, совершенно отличающиеся от величественных японских мечей. Эти элегантные ножи аристократы годов Тэмпё (729-749) использовали для канцелярских нужд, в качестве украшений и амулетов. Образцы таких ножей сохранились в императорской сокровищнице Сёсоин и признаны важным культурным наследием. Мияири Норихиро делает не только острые лезвия, но и всё остальное, в том числе тончайшую отделку, включающую резьбу по окрашенной слоновой кости (батиру) и гравировку.
Фотографии: Кимура Наото
Текст: Куцувада Субито
Фотография к заголовку: Мастер Мияири на ярком свету тщательно осматривает готовый меч – поворачивая под разными углами, он оценивает форму, ширину, линию закалки хамон, уцури, форму режущей кромки
(Статья на японском языке опубликована 15 февраля 2018 г.)