新型コロナウイルス感染拡大で緊急事態宣言が10都道府県に拡大、高齢者を対象にしたコロナウイルスワクチン接種が全国で始まるなど、2021年5月の日本の出来事を振り返る。

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宮城県沖を震源とする地震があり、同県石巻市などで震度5強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは51キロ。地震の規模（マグニチュード）は6.8。

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国際宇宙ステーション（ISS）に約5カ月半滞在した野口聡一さん（56）ら4人が乗る米民間宇宙船クルードラゴン運用初号機が、米フロリダ州沖のメキシコ湾に着水し、地球に無事帰還した。

3

茂木敏充外相は、ロンドンでブリンケン米国務長官と会談した。北朝鮮の完全な非核化に向けて連携していく方針を再確認し、中国が軍事的活動を活発化させる台湾海峡情勢について、「台湾海峡の平和と安定が重要」との認識で一致した。

4

総務省は、15歳未満の子どもの人口推計（4月1日現在）を発表した。2021年は前年より19万人少ない1493万人で、1982年から40年連続の減少。比較可能な50年以降で過去最少を更新した。

5

茂木敏充外相は、ロンドンでブリンケン米国務長官、鄭義溶・韓国外相と会談し、北朝鮮の完全な非核化に向け3カ国で緊密に連携していくことで一致した。茂木氏は日本人拉致問題の早期解決に協力を要請し、ブリンケン、鄭両氏の支持を得た。

主要7カ国（G7）外相会議は、ロンドンで閉幕し、「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促す」とする共同声明を採択した。

6

学校法人森友学園を巡る財務省の公文書改ざん問題で、国は、自殺した近畿財務局職員赤木俊夫さん＝当時（54）＝が改ざんの経緯をまとめた文書やメールなどを含む「赤木ファイル」の存在を認めた。

7

政府は、東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に発令中の緊急事態宣言を、5月末まで延長した。

茨城県境町の民家で2019年9月、住人の夫妻が殺害され、子ども2人が重軽傷を負った事件で、県警は、夫妻に対する殺人容疑で、無職の男（26）を逮捕した。

10

経団連は、中西宏明会長（75）＝日立製作所会長＝が任期途中で辞任し、後任に住友化学の十倉雅和会長（70）が就任する人事を発表した。

全国の65歳以上の高齢者3600万人を対象にした新型コロナウイルスワクチン接種が多くの自治体で始まった。24日には東京と大阪で大規模センターでの接種が始まった。

12

政府は、愛知、福岡両県を緊急事態宣言の対象に加えた。期限は5月末まで。

デジタル庁新設を柱とするデジタル改革関連6法が、参院本会議で、可決、成立した。デジタル庁は9月1日に発足する。

16

政府は新たに北海道、岡山、広島の3道県に、期限を5月末までとする緊急事態宣言を発令した。

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建設現場でアスベスト（石綿）を吸い込み健康被害を受けたとして、元労働者と遺族計約400人が国と建材メーカーに損害賠償を求めた4件の集団訴訟（横浜、東京、京都、大阪）の上告審判決で、最高裁は、国と一部メーカーの賠償責任を認めた。国が規制権限を行使しなかった「違法期間」を1975～2004年と認定。個人事業主の「一人親方」に対する国の責任も認めた。

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内閣府は、2021年1～3月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）速報値を発表した。物価変動の影響を除いた実質で前期比1.3％減。この成長が1年続いた場合の年率換算で5.1％減だった。マイナス成長は3四半期ぶり。

「眠狂四郎」「古畑任三郎」など人気テレビドラマで存在感を発揮した俳優の田村正和さんが4月3日、死去したことが分かった。77歳。

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愛知県の大村秀章知事の解職請求（リコール）運動をめぐる不正署名事件で、県警は、地方自治法違反（署名偽造）容疑で、リコール団体事務局長（59）ら4人を逮捕した。

フジテレビなどで放送された人気番組「テラスハウス」に出演したプロレスラー木村花さん＝当時（22）＝が命を絶った後、ツイッターで中傷したとして、母の響子さん（44）が長野県茅野市の男性に約294万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は約129万円の支払いを命じた。

21

田村憲久厚生労働相は、米モデルナ製と英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンについて、緊急時に審査を簡略化できる「特例承認」に基づき、正式に薬事承認した。

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政府は、沖縄県を緊急事態宣言の対象にした。期間は6月20日まで。

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2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を明記した改正地球温暖化対策推進法が、参院本会議で可決、成立した。

厚生労働省は、2020年に全国の自治体に提出された妊娠届の件数が87万2227件で、前年より4.8％減少したと発表した。過去最少とみられる。

27

上方歌舞伎を代表する女形として活躍した歌舞伎俳優で人間国宝の片岡秀太郎さんが、23日に死去したことが分かった。79歳。

28

政府は、緊急事態宣言を北海道、東京、愛知、大阪、京都、兵庫、岡山、広島、福岡の9都道府県で6月20日まで延長した。

教員による児童生徒へのわいせつ行為を防止する新法が参院本会議で、可決、成立した。

バナー写真：国が設けた新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターに向かう人たち＝東京都千代田区の大手町合同庁舎3号館［代表撮影］2021年5月24日（時事）