Расширение охвата режима чрезвычайного положения, объявленного в связи с распространением коронавируса, до 10 префектур, начало общенациональной вакцинации от коронавируса пожилых людей и другие события мая 2021 года в Японии.

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В результате землетрясения, очаг которого находился под морским дном у побережья префектуры Мияги, в городе Исиномаки этой префетуры и других местах наблюдались толчки интенсивностью 5 плюс по японской шкале. По данным Метеорологического управления Японии, очаг находился на глубине 51 км. Магнитуда землетрясения составила 6.8.

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Благополучно вернулся на Землю, совершив посадку в воды Мексиканского залива у побережья штата Флорида, первый эксплуатационный космический корабль Crew Dragon американской частной компании с четырьмя астронавтами на борту, в том числе японцем Ногути Соити (56 лет), который провел на борту Международной космической станции около пяти с половиной месяцев.

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Ногути Соити проводит пресс-конференцию онлайн 27 мая 2021 года по возвращении на Землю после долгосрочного пребывания на Международной космической станции (© Jiji Press)

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В Лондоне состоялись переговоры министра иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны вновь подтвердили намерение следовать в тесном взаимодействии курсом на полную денуклеаризацию Северной Кореи, а также разделили общеее понимание «важности мира и стабильности в Тайваньском проливе» в условиях, когда Китай активизирует там свою военную деятельность.

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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало статистические данные о количестве в стране детей в возрасте до 15 лет (по состоянию на 1 апреля). В 2021 году их число уменьшилось на 190 тыс. относительно предыдущего года, составив 14 млн 930 тыс. Сокращение продолжается на протяжении 40 лет подряд с 1982 года. Количество детей обновило минимальный рекорд за период с 1950 года, за который имеются сопоставимые данные.

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В Лондоне состоялись переговоры министра иностранных дел Мотэги Тосимицу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Южной Кореи Чунг Ый Ёном. Стороны договорились о тесном трехстороннем взаимодействии своих стран на пути к полной денуклеаризации Северной Кореи. Мотэги обратился за содействием для решения проблемы похищений японских граждан в Северную Корею и заручился поддержкой американского и южнокорейского коллег.

Встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Лондоне завершила работу принятием совместного заявления, в котором стороны выразили намерение, «подчеркивая важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, побуждать к мирному решению проблем между его сторонами».

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В связи со скандалом о фальсификации официальных документов Министерства финансов, связанных с учебным заведением «Моритомо гакуэн», правительство признало существование так называемого «досье Акаги» покончившего с собой чиновника Бюро министерства финансов в регионе Кинки Акаги Тосио – собрания документов и электронных писем, связанных с процессом фальсификации.

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Правительство продлило до конца мая действие режима чрезвычайного положения, объявленного в четырех префектурах страны - Токио, Осака, Киото и Хёго.

В связи с убийством в сентябре 2019 года супругов-хозяев дома и нанесением тяжелых ран двум их детям в городе Сакаимати префектуры Ибараки полиция префектуры арестовала подозреваемого – 26-летнего безработного.

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Федерация бизнеса Японии (КЭЙДАНРЭН) объявила о досрочном выходе в отставку своего председателя Наканиси Хироаки (75 лет), председателя совета директоров компании Hitachi, Ltd., а также о том, что на посту руководителя организации его сменит Токура Масакадзу (70 лет), председатель совета директоров компании Sumitomo Chemical, Ltd.

Будущий председатель КЭЙДАНРЭН Токура Масакадзу (на переднем плане) проводит пресс-конференцию. На заднем плане генеральный секретарь организации Кубота Масакадзу. 10 мая 2021 г. (© Jiji Press)

Во многих муниципалитетах страны началась вакцинация против коронавируса пожилых людей в рамках общенациональной программы по охвату этой мерой 36 млн жителей страны в возрасте 65 лет и старше. Двадцать четвертого мая начали работу два крупномасштабных государственных центра вакцинации, организованные центральным правительством в Токио и Осаке.

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Правительство добавило Айти и Фукуоку к числу префектур, где объявлен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Срок действия – до конца мая.

Пленарная сессия Палаты советников Парламента Японии утвердила и тем самым придала силу закона шести законопроектам, связанным с цифровыми реформами, центральную роль в которых сыграет учреждение нового ведомства – Агенства по цифровизации. Оно приступит к работе 1 сентября.

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Правительство дополнительно объявило режим чрезвычайного положения до конца мая еще в трех префектурах страны – Хоккайдо, Окаяма и Хиросима.

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Верховный суд признал ответственность государства и ряда производителей строительных материалов, рассмотрев апелляцию по четырем коллективным искам, поданным в окружные суды Йокогамы, Токио, Киото и Осаки, с требованием компенсации ущерба, которое выдвинули в общей сложности приблизительно 400 бывших рабочих и родственников умерших рабочих в связи с ущербом, нанесенным здоровью в результате вдыхания асбеста на строительных площадках. Суд установил, что «период нарушения закона», в течение которого государство не воспользовалось своими ограничивающими полномочиями, составляет с 1975 по 2004 год. Суд также признал ответственность государства по отношению к рабочим-индивидуальным предпринимателям.

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Канцелярия кабинета министров опубликовала данные о валовом национальном продукте страны за квартал с января по март 2021 года (с учетом сезонных поправок). В реальном выражении за исключением воздействия сезонных колебаний снижение ВВП относительно предшествовавшего квартала составило 1,3%. В пересчете на год это соответствует падению на 5,1%. Отрицательный рост отмечен впервые за три квартала.

Стало известно о том, что 3 апреля скончался Тамура Масакадзу, актер, известный исполнением ролей в таких телевизионных сериалах как «Нэмури Кёсиро», «Фурухата Ниндзабуро» и многих других. Ему было 77 лет.

Актер Тамура Масакадзу на специальной пресс-конференции по случаю выхода телесериала, 9 января 2014 г. (© Jiji Press)

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В связи с нарушениями при сборе подписей под петицией с требованием отозвать губернатора префектуры Айти Омуру Хидэаки полиция префектуры арестовала по подозрению в нарушении Закона о местном самоуправлении 4-х человек, включая руководителя секретариата общественного объединения в поддержку отзыва.

Токийский окружной суд вынес решение по иску Кимуры Кёко (44 года), матери участницы профессионального реслинга Кимуры Хана (ей было 22 года), снимавшейся в популярной передаче «Тэрасу хаусу» телеканала «Фудзи тэрэби». Мать обратилась в суд, потребовав компенсации величиной около 2 млн 940 тыс. йен, в связи с тем, что подверглась нападкам в соцсети «Твиттер» после того, как дочь покончила с собой. Суд отдал мужчине из города Тино префектуры Нагано распоряжение выплатить около 1 млн 290 тыс. йен.

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Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Тамура Норихиса официально одобрил использование вакцин против коронавируса, разработанных американской компанией Moderna и британской AstraZeneca на основании «упрощенной процедуры одобрения», позволяющей ускорить процесс проверки в экстренных ситуациях.

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Правительство объявило режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в префектуре Окинава. Срок действия - до 20 июня.

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Сессия Палаты советников Парламента Японии одобрила и тем самым ввела в действие пересмотренный Закон об обеспечении мер борьбы с глобальным потеплением, в котором поставлена цель прийти к фактически нулевым эмиссиям парниковых газов к 2050 году.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило, что в 2020 году число поданных в муниципалитеты всей страны уведомлений о беременности составило 872 227, что на 4,8% меньше, чем в предшествовавшем году. Показатель считается самым низким за всю историю.

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Стало известно о том, что 23 мая скончался исполнитель женских ролей театра кабуки, удостоенный звания живого национального сокровища Катаока Хидэтаро, представитель Камигата кабуки. Ему было 79 лет.

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Правительство продлило до 20 июня срок действия режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в 9 префектурах страны - Хоккайдо, Токио, Айти, Осака, Киото, Хёго, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

Пленарная сессия Палаты советников Парламента Японии утвердила и ввела в действие новый закон, направленный на недопущение развратных действий в отношении учащихся со стороны преподавателей.

Фотография к заголовку: Люди возле организованного правительством страны крупномасштабного центра вакцинации против коронавируса, Токио, район Тиёда, 3-й корпус комплекса госучреждений (официальная съемка), 24 мая 2021 г. (© Jiji Press)