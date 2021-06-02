La vacunación de las personas de edad avanzada comenzó en mayo de 2021 y se extendió el estado de emergencia por la COVID-19 en Tokio y otras prefecturas.

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Un terremoto azota la costa de la prefectura de Miyagi provocando un temblor de una intensidad 5 fuerte en la escala sísmica japonesa en Ishinomaki y otras partes de la prefectura. La Agencia Meteorológica de Japón asegura que el temblor tuvo lugar a una profundidad de 51 kilómetros y fue de una magnitud de 6,8.

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Una cápsula Crew Dragon de SpaceX, en la viajan Noguchi Sōichi y otros tres astronautas, ameriza en el golfo de México cerca de la costa de Florida. El regreso exitoso de Noguchi llega después de una estancia de cinco meses y medio en la Estación Espacial Internacional.

El astronauta Noguchi Sōichi habla con la prensa el 27 de mayo de 2021 en una rueda de prensa a través de internet después de regresar tras una larga estancia en la Estación Espacial Internacional. (© Jiji)

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El ministro de Asuntos Externos Motegi Toshimitsu habla con el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken en Londres. Ambos reafirman su compromiso con la completa desnuclearización de Corea del Norte y confirman la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán ante las crecientes actividades del ejército chino en la zona. El 5 de mayo, Motegi y Blinken hablan con el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano Chung Eui-yong, que también apoya la desnuclearización de Corea del Norte. Blinken y Chung acuerdan apoyar a Japón para resolver la cuestión de los secuestros de ciudadanos por el régimen norcoreano.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de menores en Japón, niños y niñas de entre 0 y 14 años, se redujo en 190.000 respecto al año anterior hasta los 14,9 millones a 1 de abril de 2021. Es el 40.º año consecutivo de declive y la menor cifra jamás registrada desde que comenzasen a reunirse encuestas similares en 1950.

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El Gobierno admite la existencia de documentos y correos electrónicos recopilados por Akagi Toshi, funcionario del Ministerio de Finanzas, como registro de los actos relacionados con la falsificación de documentos oficiales relativos a la compra de unos terrenos de propiedad estatal a la institución educativa Moritomo Gakuen. Akagi se quitó la vida en marzo de 2018 después de que se le ordenara repetidamente que manipulara documentos.

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El Gobierno extiende el estado de emergencia en las prefecturas de Tokio, Osaka, Kioto y Hyōgo hasta el 31 de mayo. El 12 de mayo añade a las prefecturas de Aichi y Fukuoka, y el 16 de mayo a las prefecturas de Hokkaidō, Okayama y Hiroshima. El 23 de mayo incluye a Okinawa indicando que el fin del estado de emergencia allí llegará el 20 de junio. El 28 de mayo el estado de emergencia se extiende hasta esa misma fecha en las otras nueve prefecturas.

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El Gobierno implementa medidas de cuasi emergencia en las prefecturas de Gifu, Mie y Hokkaidō hasta el 31 de mayo. El 16 de mayo estas medidas se expanden a las prefecturas de Gunma, Ishikawa y Kumamoto, donde estarán en vigor hasta el 13 de junio, y Hokkaidō entra en el estado de emergencia. El 22 de mayo, las medidas de cuasi emergencia se levantan con antelación en la prefectura de Ehime.

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La patronal japonesa (Keidanren) anuncia que el presidente de Hitachi Nakanishi Hiroaki, que preside también la organización de empresarios, se retirará del cargo en medio de su mandato y será reemplazado por el presidente de Sumitomo Chemical Tokura Masakazu.

Tokura Masakazu (en primer plano), antes de convertirse en el siguiente presidente del Keidanren, fotografiado en Tokio el 10 de mayo de 2021 junto al director general de la patronal nipona Kubota Masakazu en el fondo. (© Jiji)

La vacunación contra la COVID-19 para los 36 millones de personas de 65 años en adelante en Japón comienza en muchos municipios. En Tokio y Osaka abren centros de inoculación masiva el 24 de mayo.

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El Tribunal Supremo dicta que el Gobierno y los fabricantes de materiales de construcción deben pagar a 400 extrabajadores y a sus familiares una compensación por los problemas de salud causados por la inhalación de amianto (asbesto) en los lugares de trabajo. La sentencia es pronunciada para cuatro denuncias presentadas en Yokohama, Tokio, Kioto y Osaka. Se considera que el Gobierno no ejerció su autoridad para regular la situación. Asimismo, se le considera responsable en los casos que afectaron a trabajadores por cuenta propia con sus propios negocios.

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La Oficina del Gabinete anuncia que el PIB desestacionalizado en el primer trimestre de 2021 cayó un 1,3 % y experimentó un declive del 5,1 % de forma anualizada. Es la primera vez que se registra un crecimiento negativo en tres trimestres, lo que significa que el PIB cayó un 4,6 % en el año fiscal 2020, el mayor declive jamás registrado.

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Informan que el actor Tamura Masakazu, que protagonizó numerosos seriales de televisión y películas de gran éxito, falleció el 3 de abril a la edad de 77 años.

Tamura Masakazu en enero de 2014. (© Jiji)

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La policía de la prefectura de Aichi arresta a cuatro miembros de un grupo que trataba de forzar la destitución del gobernador Ōmura Hideaki bajo la sospecha de haber falsificado firmas para dicha campaña.

El Tribunal del Distrito de Tokio sentencia que un hombre de la prefectura de Nagano deberá pagar 1,29 millones de yenes por difamar a través de internet a la luchadora profesional y estrella del programa de telerrealidad Terrace House Kimura Hana después de su suicidio en mayo del año pasado. Su madre, Kimura Kyōko, pedía en su denuncia 2,94 millones de yenes en daños.

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El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Tamura Norihisa afirma que el ministerio aprobará por la vía rápida las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por la empresa estadounidense Moderna y la británica AstraZeneca.

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El actor de kabuki Kataoka Hidetarō II fallece a la edad de 79 años. Kataoka fue un tesoro nacional conocido por sus papeles femeninos onnagata.

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Un barco pesquero japonés de 9,7 toneladas choca con un carguero ruso de 662 toneladas en el mar de Ojotsk, a 23 kilómetros del puerto de Monbetsu en Hokkaidō, provocando la muerte de tres de los cinco miembros de la tripulación japonesa.

La Dieta aprueba y promulga una reforma de la Ley de promoción de medidas contra el calentamiento global, estableciendo el objetivo de alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que se registraron 872.227 notificaciones de embarazo en los gobiernos locales del país en 2020, lo que supone un descenso del 4,8 % respecto al año anterior. Se cree que es la cifra más baja jamás registrada durante un año (aunque los datos se reúnen por año fiscal, por lo que no se puede hacer una comparación directa).

(Fotografía del encabezado: personas esperando fuera del centro de inoculación masiva contra la COVID-19 en Chiyoda, Tokio, el 24 de mayo de 2021. © Jiji.)