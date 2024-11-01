石破政権の発足から8日目に衆院解散。「政治とカネ」の問題に対する有権者の不審・不満は強く、27日投開票の衆院選で与党は過半数割れに追い込まれた。核兵器廃絶を訴え続け被団協にノーベル平和賞。核使用の危機が迫っていることの裏返し。ドジャーズの大谷は本塁打と打点でナ・リーグ2冠、そして悲願のワールドシリーズ制覇！

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自民党の石破茂総が第102代首相に選出され、同日夜、石破内閣が発足。初入閣13人、女性閣僚2人。

大リーグドジャーズの大谷翔平選手が54本塁打、130打点でナ・リーグの2冠に。日本選手初。

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宮崎空港で第二次大戦中に米軍が投下した爆弾の不発弾が爆発。誘導路に直径約7メートル深さ約1メートルの穴が開き滑走路が閉鎖され計78便が欠航した。

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京都府警の白井利明本部長が部下に「殺すぞ」と発言したとされる問題で警察庁が発言をパワハラと認定し更迭した。

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全国初の東京都のカスタマーハラスメント防止条例が都議会で全会一致で可決・成立した。

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石破茂首相は就任後初めての地方視察で地震と豪雨に見舞われた能登半島の輪島、珠洲両市を訪れ被災状況を確認した。立憲民主党の野田佳彦代表も能登を視察した。

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旧優生保護法（1948～96年）下の強制不妊手術を巡る補償法が衆院本会議で全会一致で可決、成立。申請により手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を支払う。

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1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さん（88）を無罪とした静岡地裁の再審判決が確定した。検察が上訴権を放棄した。戦後死刑事件の再審無罪判決の確定は5例目。

石破首相が衆議院を解散。首相就任から8日後の解散は戦後最短。

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ノーベル平和賞に日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）が選ばれた。

アニメ「ドラえもん」のドラえもんの声を26年間演じた声優の大山のぶ代さんが9月29日に死去したと所属事務所が発表。90歳だった。

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日本記者クラブが開催した党首討論で与野党の7党首が議論。石破茂首相は核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加に消極的姿勢を示した。立憲民主党の野田佳彦代表は参加を主張。

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人気絵本シリーズ「ぐりとぐら」で知られる児童文学作家の中川李枝子さんが死去したことが分かった。89歳だった。

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第50回衆議院選挙公示。465議席を争い1344人が立候補。石破茂首相（自民総裁）は、派閥の裏金事件に関係した前議員ら12人を非公認、34人は公認するものの比例代表への重複立候補を認めなかった。

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原子力規制委員会が、11月で運転開始から50年を迎える関西電力高浜原発1号機（福井県高浜町）の、今後10年間の保安規定の変更を認可。現行制度で原発の50年超運転が認められたのは初めて。

横浜市の住宅で縛られて死亡している住人男性の遺体発見。警察は関東で相次ぐ広域強盗事件の関連として捜査。19日に容疑者（22）を逮捕。実行役は他に2人と供述。

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「釣りバカ日誌」など幅広い映画やドラマに出演し、歌手としても「もしもピアノが弾けたなら」が大ヒットした俳優の西田敏行さんが死去。76歳だった。

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東京の自民党本部に男が火炎瓶のようなものを投げ込んだ。男はその後首相官邸にも突入。警備の警察官に逮捕された。男は職業不詳の49歳。

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上皇后さまが卒寿を迎えられた。

フィギュアスケートのグランプリシリーズ第1戦スケートアメリカで樋口新葉（わかば）が初優勝した。ペアでも三浦璃来（りく）・木原龍一組が優勝。

辛口ファッション批評で知られるタレントのピーコ（本名・杉浦克昭）さんが9月3日に死去していたことが分かった。79歳だった。映画評論家のおすぎさんは双子の弟。

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1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で袴田巌さんの再審無罪が確定したことを受け、静岡県警の津田隆好本部長が、浜松市内の袴田さん宅を訪れて直接謝罪した。

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福井市で1966年に起きた女子中学生殺害事件で、名古屋高裁金沢支部が殺人罪で服役した男性の2度目の再審請求を認めると決定した。

自民党派閥裏金事件で非公認となった衆院選候補が代表を務める党支部に、党本部が2000万円を支出していたことが分かった。共産党機関紙「しんぶん赤旗」が報じた。森山裕幹事長は「党勢拡大のための活動費」として、裏公認疑惑を否定。

東京メトロが東京証券取引所プライム市場に株式上場。初値は売り出し価格を35.8%上回り終値での時価総額は1兆円を超えた。

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中堅の映画・音響機器メーカー船井電機に東京地裁が破産手続きの開始を決定した。取締役が単独で申し立てられる「準自己破産」を申請していた。

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警視庁が東京都台東区の夫婦を夫の父に不凍液を飲ませて殺害した容疑で再逮捕した。次女と夫の姉への殺人容疑に続いて逮捕は3回目。

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衆院選が投開票。自民が191議席、公明が24議席で改選前から計64議席を失い与党は過半数の233議席に届かなかった。野党の立憲は148議席と50議席増の躍進。

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東北電力の女川原子力発電所2号機が再稼働。2011年3月の東日本大震災後、東日本での原発再稼働は初めて。爆発事故を起こした福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉（BWR）としても初の再稼働。

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米大リーグのワールドシリーズでドジャースがヤンキースを7-6で下して通算4勝1敗とし、4年ぶり8度目の制覇。大谷翔平選手はメジャー7年目にして悲願の初優勝。昨年12月のドジャーズ入団会見での「目標はワールドシリーズで優勝すること」との言葉を実現した。山本由伸投手は入団1年目で栄冠をつかんだ。

バナー写真 : 苦戦が伝えられる中、浮かない表情で当選者に花をつける自民党の石破茂総裁と森山裕幹事長（AFP=時事）