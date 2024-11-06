Из-за сильного недоверия избирателей по итогам всеобщих выборов 27 октября правящая коалиция лишилась большинства в нижней палате парламента. Выступающая за ликвидацию ядерного оружия конфедерация жертв атомной и водородной бомбы «Нихон хиданкё» удостоена Нобелевской премии мира. Эти и другие события октября 2024 года в Японии.

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Председатель Либерально-демократической партии Японии Исиба Сигэру избран 102-м по счету премьер-министром Японии. Вечером этого же дня сформирован новый кабинет министров. Новыми членами кабинета стали 13 человек, на должности руководителей министерств и ведомств назначены две женщины.

Только что сформированный состав кабинета министров Исибы Сигэру (© Jiji Press)

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Новый премьер-министр Японии: Исиба Сигэру избран председателем ЛДП, вступит в должность 1 октября

Бейсболист Отани Сёхэй, выступающий за команду «Лос-Анджелес доджерс», во второй раз стал лучшим игроком сезона в Национальной лиге, отбив 54 хоумрана и совершив 130 засчитанных пробежек. Он первый японский спортсмен, кому это удалось.

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В аэропорту Миядзаки произошел взрыв неразорвавшегося американского снаряда времен Второй мировой войны. На рулежной дорожке образовалась воронка метровой глубины диаметром около 7 метров, была закрыта взлетно-посадочная полоса и отменены в общей сложности 78 авиарейсов.

Кадр взрыва неразорвавшегося во время войны снаряда с камеры наблюдения на рулежной дорожке в аэропорту Миядзаки, 2 октября [снимок предоставлен Колледжем гражданской авиации] (© Jiji Press)

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Национальное полицейское управление подтвердило факт харассмента властью и уволило начальника управления полиции префектуры Киото Сираи Тосиаки в связи со словами «я тебя убью» в адрес одного из подчиненных.

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Законодательное собрание Токио первым в стране единогласно утвердило и ввело в действие акт местной власти о профилактике харассмента со стороны покупателей и клиентов.

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Премьер-министр Японии Исиба Сигэру в своей первой поездке в регионы после вступления в должность посетил города Вадзима и Судзу на пострадавшем от землетрясения и сильных ливней полуострове Ното, где ознакомился с масштабом нанесенного ущерба. Председатель Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико также побывал на полуострове Ното для ознакомления с ситуацией.

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Пленарное заседание Палаты представителей Парламента Японии единогласно утвердило и ввело в действие Закон о компенсациях лицам, подвергшимся принудительной стерилизации на основании ныне несуществующего Закона о евгенической защите (1948-1996 гг). Закон предусматривает выплату 15 млн лицу, подвергшемуся стерилизации, а также 5 млн иен супругу при подаче соответствующей заявки.

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Окружной суд Сидзуока, повторно рассмотрев дело 88-летнего Хакаматы Ивао, приговоренного к смертной казни по делу об убийстве семьи из четырех человек в 1966 году в префектуре Сидзуока, признал осужденного невиновным. Прокуратура воздержалась от подачи апелляции на этот оправдательный приговор. Это пятый в послевоенной истории случай, когда при повторном рассмотрении дела суд выносит вердикт о невиновности осужденного.

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Премьер-министр Японии Исиба Сигэру распустил Палату представителей Парламента Японии. Это стало самым скорым решением о роспуске парламента – оно принято всего за восемь дней после вступления в должность премьер-министра.

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Японская конфедерация объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы (по-японски сокращенно именуемая «Нихон хиданкё») избрана лауреатом Нобелевской премии мира.

Пресс-конференция «Нихон хиданкё» по случаю присуждения Нобелевской премии мира (снимок редакции nippon.com)

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Агентство сообщило, что 29 сентября скончалась актриса Оояма Нобусиро, на протяжении 26 лет озвучивавшая анимационного персонажа Дораэмон. Ей было 90 лет.

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Семь партий как правящего, так и оппозиционного лагеря приняли участие в дискуссии партийных лидеров, организованных Японским клубом журналистов. Премьер-министр Исиба Сигэру показал, что он отрицательно относится к участию Японии в качестве наблюдателя в конференции стран-участниц Договора о запрещении ядерного оружия. Председатель Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико настаивал на участии страны.

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Стало известно, что скончалась детская писательница Накагава Риэко, известная по популярной серии книжек с картинками «Гури и Гура». Ей было 89 лет.

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Официально объявлено о проведении 50-х выборов в Палату представителей Парламента Японии. В борьбу за 465 депутатских мандатов вступили 1 344 кандадата. Премьер-министр Японии Исиба Сигэру (председатель ЛДП) не одобрил выдвижение от партии 12 бывших депутатов, связанным со скандалом о «черных кассах» партийных фракций, при этом 34 кандидатам, чье выдвижение было одобрено, не было одобрено двойное баллотирование по системе пропорционального представительства.

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Комиссия по ядерному регулированию Японии утвердила поправки в нормы обеспечения безопасности на следующие десять лет для реактора №1 атомной электростанции «Такахама» электроэнергетической компании «Кансай дэнрёку», которому в ноябре исполняется 50 лет с начала эксплуатации. Тем самым комиссия впервые одобрила эксплуатацию атомной электростанции более 50 лет в рамках ныне действующей законодательной базы.

В городе Йокогама в жилом доме было обнаружено связанное тело проживавшего мужчины. Полиция ведет расследование, связывая это дело с рядом ограблений на обширной территории региона Канто. Девятнадцатого октября был арестован 22-летний подозреваемый. Обвинения также выдвинуты против еще двух участников преступлений.

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Скончался актер Нисида Тосиюки, известный главной ролью в киносаге «Цурибака-но нисси» («Дневники одержимого рыбалкой») и множестве других кинолент и телевизионных сериалов, а также в качестве певца-исполнителя хита «Мосимо пиано га хикэта нара» («Если бы я умел играть на пианино»). Ему было 76 лет.

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В Токио мужчина бросил предположително бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру Либерально-демократической партии Японии. После этого он вторгся в резиденцию премьер-министра. Подозреваемый, арестованный полицейским-охранником, – лицо без определенного рода занятий 49-летнего возраста.

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Почетной императрице Японии Митико исполнилось 90 лет.

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Хигути Вакаба впервые завоевала золотую медаль на международном турнире «Скейт Америка» – первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию. В парном катании победу также одержали японские фигуристы Миура Рику и Кихара Рюити.

Стало известно о том, что 3 сентября скончался популярный на телевидении Пико, известный непримиримый критик в мире моды (настоящее имя Сугиура Кацуаки). Ему было 79 лет. Его брат-близнец – известный кинокритик Осуги.

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В связи с вынесением судом оправдательного приговора Хакамате Ивао судом, повторно рассмотревшим дело об убийстве семьи из четырех человек в префектуре Сидзуока в 1966 году, начальник Управления полиции префектуры Сидзуока Цуда Такаёси посетил дом Хакаматы в городе Хамамацу, чтобы лично принести извинения.

Начальник Управления полиции префектуры Сидзуока приносит извинения Хакамате Ивао (© Jiji Press)

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Филиал Нагойского апелляционного суда в городе Канадзава принял решение удовлетворить обращение о повторном рассмотрении дела мужчины, осужденного по делу об убийстве ученицы неполной средней школы в 1966 году в городе Фукуи.

Стало известно о том, что штаб квартира Либерально-демократической партии выплатила по 20 млн йен партийным филиалам, возглавляемым кандидатами в депутаты Палаты представителей, лишенными партийной поддержки в связи со скандалом о «черных кассах» фракций ЛДП. Об этом сообщил печатный орган Коммунистической партии Японии газета «Симбун акахата». Генеральный секретарь ЛДП Морияма Хироси отверг подозрения в негласной поддержке этих кандидатов, заявив, что средства были перечислены «на деятельность по усилению партийных позиций».

Акции Токийского метрополитена дебютировали на Токийской фондовой бирже. На старте котировка превысила цену первоначального предложения на 35,8%, а по итогам дневных торгов рыночная капитализация компании превысила 1 трлн йен.

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Токийский окружной суд вынес решение о начале процедуры банкротства компании-производителя аудио- и видеотехники Funai Electric. Заявку о «квази-добровольном банкротстве», допускающую единоличное обращение, направил в суд один из директоров компании.

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Токийское управление полиции произвело формальный повторный арест супружеской пары из столичного района Тайто по подозрению в убийстве. Полиция полагает, что они напоили антифризом отца мужа. Это стало третьим по счету арестом вслед вслед за арестами по подозрению в убийстве второй дочери, а также сестры мужа.

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На выборах в Палату представителей Парламента Японии Либерально-демократическая партия получила 191 мандат, а партия Комэй 24. Тем самым правящая коалиция потеряла в общей сложности 64 места и не смогла обеспечить себе большинства в 233 голоса. Оппозиционная Конституционно-демократическая партия получила 148 мандатов, увеличив свое представительство на 50 мест.

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Возобновил работу реактор №2 атомной электростанции «Онагава» электроэнергетической компании «Тохоку дэнрёку». После Большого землетрясения восточной Японии в марте 2011 года это первый случай возобновления работы АЭС в данном регионе. Это также первый случай возобновления работы реактора на кипящей воде (BWR) – того же типа, что и реакторы на аварийной АЭС «Фукусима-1».

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В Мировой серии Главной лиги бейсбола США команда «Лос-Анджелес доджерс» одержала победу над «Нью-Йорк янкис» со счетом 7:6 и выиграла серию с 4 победами при одном поражении, став чемпионом впервые за 4 года и восьмой раз в общей сложности. Отани Сёхэй наконец исполнил свою мечту и стал победителем Мировой серии на седьмой год игры в Главной лиге бейсбола США. В декабре прошлого года на пресс-конференции по случаю перехода в команду «Лос-Анджелес доджерс» Отани публично признался: «Моя мечта – одержать победу в Мировой серии». Питчеру Ямамото Ёсинобу посчастливилось добиться этого успеха в первый год после вступления в команду.

Бейсболист Отани Сёхэй празднует победу в Мировой серии (© Reuters)

Фотография к заголовку: Председатель ЛДП Исиба Сигэру и генеральный секретарь ЛДП Морияма Хироси отмечают избранных кандидатов с напряженными лицами из-за поступающих сообщений о трудностях, с которыми партия столкнулась в борьбе на выборах (© AFP/Jiji Press)