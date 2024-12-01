核燃料のデブリの試験取り出し成功や中間貯蔵施設稼働、高浜原発が50年超の運転に突入するなど原発がらみのニュースが相次いだ。楳図かずおさん、谷川俊太郎さん、北の富士さんらそれぞれの世界で足跡を残した人たちが亡くなった。大リーグで大谷翔平選手が3度目のMVPに輝いた11月の主な出来事を振り返る。

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自転車走行中の携帯電話使用などの「ながら運転」や酒気帯びに罰則を設けた改正道交法が施行された。ながら運転には6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。

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プロ野球のDeNAが26年ぶり3度目の日本一に。セ・リーグ3位から勝ち上がりパ・リーグ王者のソフトバンクに4勝2敗。3位からの日本一は2010年のロッテに次いで2度目。

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宇宙航空研究開発機構（JAXA）が、防衛省の通信衛星「きらめき3号」を搭載したH3ロケット4号機を、鹿児島県・種子島宇宙センターから打ち上げ、予定の軌道投入に成功した。

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ユネスコの評価機関が日本酒や焼酎などの「伝統的酒造り」を無形文化遺産に登録を勧告した。12月2-7日にパラグアイで開催される政府間委員会で正式決定の見込み。

「まことちゃん」「漂流教室」などで知られる漫画家の楳図かずおさんが10月28日に死去したことが分かった。享年88。「わたしは真悟」が2018年に仏・アングレーム国際漫画際の「遺産賞」を受賞。

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青森県むつ市にある原発の使用済み核燃料の中間貯蔵施設が稼働した。原発施設外のでは国内初。

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東京電力は、福島第1原発2号機で燃料デブリの試験的な取り出しを完了したと発表した。回収量は0.7グラム。

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複数の女性に性的行為を強要したとする週刊文春の報道は名誉棄損と訴えていた人気お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが訴え取り下げ。謝罪を含むコメントを出した。

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プロ野球ロッテが佐々木朗希投手の大リーグ移籍を容認すると発表。ポスティングシステムを利用する。

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福岡県沖を航行中の海上自衛隊の掃海艇「うくしま」で火災が発生、沈没した。機関員の3等海曹が行方不明に。

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自民党の石破茂総裁が特別国会の首相指名選挙で第103代首相に選出された。第2次内閣が発足。

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国立社会保障・人口問題研究所が都道県別世帯数の将来推計を発表。2050年に27都道府県で単身世帯が40％を超える見通しに。65歳以上だと32道府県で20％を上回る。

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原子力規制委員会は日本原子力発電敦賀原発2号機（福井県）の再稼働申請を正式に不許可とした。原子炉建屋直下に活断層がある可能性が否定できないと判断した。

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関西電力高浜原発1号機（福井県）が営業運転開始から50年となった。国内で稼働する原発では最も古い。

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三笠宮百合子さまが入院先の聖路加国際病院で老衰のため亡くなられた。101歳だった。

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石破首相が訪問先のペルー・リマで中国の習近平国家主席と初会談。戦略的互恵関係の包括的な推進と建設的かつ安定的な関係構築の方向性を確認した。

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兵庫県知事選が投開票され、県議会の全会一致の不信任決議可決で失職した前知事の斎藤元彦氏が新人6人を破り再選した。

日本維新の会の代表選が告示。過去最多の4人が立候補した。衆院選では公示前の43議席から38議席に減らし、党勢の立て直しに向けた方策が争点。投開票は12月1日。

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「生きる」「二十億光年の孤独」などで知られ戦後現代詩を代表する詩人詩人の谷川俊太郎さんが死去したことが分かった。92歳だった。

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自民、公明、国民民主の3党が政府の経済対策で合意した。国民民主が求めた「103万円の壁」引き上げやガソリン減税の検討を明記。

米軍と自衛隊が共同で使う厚木基地（神奈川県）の騒音訴訟で横浜地裁は国に約59億円の賠償を命じる判決を出した。飛行差し止めは認めず。

大相撲の元横綱北の富士さんが11月12日死去したことが分かった。82歳だった。親方として千代の富士、北勝海（=現・日本相撲協会八角理事長）の2人の横綱を育て解説者としても人気を博した。

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大リーグ・ドジャーズの大谷翔平がナ・リーグMVPに満票で選ばれた。2年連続3度目で指名打者選任での受賞は史上初。

原子力発電環境整備機構（NUMO）が、原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向けた「文献調査」の報告書を北海道と道内の寿都町、神恵内村に提出。次のステップである「概要調査」に進むにはそれぞれの首長に加え知事の同意が必要となるが、鈴木直道知事は反対の意向を示した。

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北朝鮮による拉致被害者の即時一括帰国を求める「国民大集会」開催。石破茂首相も出席。

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大相撲九州場所で大関の琴桜が1敗で並ぶ大関の豊昇龍を破り初優勝。初場所で綱取りに挑む。

プロ野球楽天の田中将大投手が退団を表明、自由契約扱いに。昨秋右ひじを手術し今季は未勝利だった。

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鹿児島県・種子島宇宙センターでJAXAが実施していた固体燃料ロケット「イプシロンS」の第2段の地上燃焼試験中に爆発、火災発生。同試験での爆発は23年7月に続き2回目。

三笠宮妃百合子さまの本葬に当たる「斂葬（れんそう）の儀」が東京都文京区の豊島岡墓地で営まれた。喪主で孫の彬子さまら皇族方、石破茂首相ら481人が参列。

公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いでインターネット通販大手のアマゾンジャパンに立ち入り検査。

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死刑確定後の再審で無罪になった袴田巌さんと姉の秀子さんに対し、静岡地検の山田英夫検事正が謝罪した。

バナー写真：再審無罪判決確定を受け、袴田巌さん（右中央）に謝罪する静岡地検の山田英夫検事正（左）＝27日午前、浜松市内（代表撮影、時事）