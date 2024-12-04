La reelección de Saitō Motohiko como gobernador de la prefectura de Hyōgo después de su dimisión ante una moción de censura y la muerte de la princesa Yuriko a los 101 fueron dos de las noticias más destacadas en Japón en noviembre de 2024.

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Entra en vigor una enmienda a la Ley del Tránsito Rodado con nuevas multas por circular en bicicleta mientras se usan dispositivos móviles como teléfonos celulares o bajo la influencia del alcohol. El uso de un teléfono mientras se circula en bici conlleva una pena de hasta seis meses de prisión o una multa de hasta 100.000 yenes.

3

Los Yokohama DeNA BayStars ganan las Series Japonesas por primera vez en 26 años a pesar de afrontar un duro camino hacia el título, tras acabar terceros en la Liga Central. El equipo se hace con su tercer campeonato tras una victoria contra los Fukuoka SoftBank Hawks.

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La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA, por sus siglas en inglés) lanza con éxito su cuarto cohete H3, que lleva a bordo el satélite de comunicación de banda X para defensa Kirameki, desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima.

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Un panel asesor de la UNESCO recomienda que los conocimientos sobre la elaboración de las bebidas alcohólicas tradicionales de Japón, como el sake y el shōchū, sean añadidos a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Informan que el autor de manga Umezu Kazuo falleció el 28 de octubre a los 88 años. Fue conocido por obras como Makoto-chan, Hyōryū kyōshitsu (Aula a la deriva) y Watashi wa Shingo.

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Comienza a funcionar oficialmente en Mutsu, en la prefectura de Aomori, la primera instalación japonesa de almacenamiento provisional de combustible nuclear gastado.

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La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) anuncia que ha completado la prueba de retirada de restos de combustible nuclear en el reactor número 2 de la central de Fukushima Dai-ichi. La muestra extraida pesa 0,7 gramos.

Una muestra de 0,7 gramos de combustible nuclear retirado de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi y almacenada en un contenedor especial. (Por cortesía de TEPCO. © Jiji)

Nissan anuncia que reducirá su capacidad de producción global de vehículos en un 20 % y su plantilla en unas 9.000 personas.

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El humorista Matsumoto Hitoshi retira una demanda por difamación que había presentado después de la publicación de un artículo en la revista Shūkan Bunshun en el que se aseguraba que había agredido sexualmente a dos mujeres.

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Los Chiba Lotte Marines anuncian que enviarán al lanzador Sasaki Rōki a las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos.

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El dragaminas Ukushima, de la Fuerza Marítima de Autodefensa, se hunde en aguas de la prefectura de Fukuoka después de incendiarse y uno de sus tripulantes permanece en paradero desconocido.

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Ishiba Shigeru es reelegido como primer ministro de Japón después de las elecciones del 27 de octubre y anuncia cambios en su Gabinete.

Ishiba Shigeru (en el centro) y su Gabinete en una fotografía conmemorativa tomada en el Palacio Imperial el 11 de noviembre de 2024. (© Kyōdō)

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El Instituto Nacional para la Investigación de la Población y la Seguridad Social publica sus proyecciones, incluida una por la que se espera que los hogares unipersonales representen más del 40 % del total en 27 prefecturas para 2050. Predice asimismo que los hogares formados por personas de 65 años o más representarán el 20 % del total en 32 prefecturas.

El excampeón de sumo (yokozuna) Kitanofuji fallece a los 82 años. Después de retirarse, entrenó a los campeones Chiyonofuji y Hokutoumi, y fue un comentarista de sumo muy popular.

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La Autoridad de Regulación Nuclear rechaza oficialmente la petición de la Compañía Japonesa de la Energía Atómica para reiniciar el reactor número 2 de la central nuclear de Tsuruga, en la prefectura de Fukui, debido a la posibilidad de que haya una falla activa debajo del edificio del reactor.

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El reactor número 1 de la central nuclear de Takahama, de la Compañía Eléctrica de Kansai (KEPCO), se convierte en el primero en Japón que lleva funcionando 50 años.

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La princesa Yuriko, tía abuela del emperador Naruhito, fallece a los 101 años. La ceremonia funeraria principal en su memoria se celebra en Tokio el 26 de noviembre.

La princesa Yuriko en abril de 2010. (© Jiji)

El primer ministro Ishiba se reúne con el presidente chino Xi Jinping por primera vez al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) que se celebra en Lima, Perú. Ambos líderes prometen trabajar para estrechar lazos estratégicos que persigan el beneficio mutuo.

El primer ministro Ishiba Shigeru (izquierda) y el presidente Xi Jinping se reunieron por primera vez en Lima el 15 de noviembre de 2024. (Por cortesía de la Oficina de Relaciones Públicas del Gabinete. © AFP/Jiji)

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El exgobernador de la prefectura de Hyōgo, Saitō Motohiko, es reelegido después de renunciar a su cargo a raíz del voto unánime para una moción de censura en la asamblea prefectural debido a las acusaciones de abuso de poder.

Cuatro candidatos se postulan para convertirse en el nuevo líder del partido Nippon Ishin no Kai, con las elecciones programadas para el 1 de diciembre. El partido pasó de 43 a 38 escaños en las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) del pasado mes de octubre.

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Tanikawa Shuntarō, reconocido como el principal poeta japonés de la posguerra por obras como Ikiru (Vivir) y Nijū oku kōnen no kodoku (Dos mil millones de años luz de soledad), fallece a los 92 años.

Tanikawa Shuntarō en 2017. (© Jiji)

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La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō alcanza un acuerdo con el Partido Democrático para el Pueblo, en la oposición, para estudiar la propuesta de este último de elevar el umbral de ingresos fiscales de 1,03 millones de yenes y la bajada de los impuestos sobre la gasolina.

El Tribunal del Distrito de Yokohama rechaza las peticiones de suspensión de los vuelos nocturnos y de madrugada en la base aérea de Atsugi, en la prefectura de Kanagawa, utilizada conjuntamente por el ejército estadounidense y las Fuerzas de Autodefensa, pero condena al Estado a pagar 5.900 millones de yenes por daños y perjuicios a los demandantes debido a la contaminación acústica.

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La estrella de Los Ángeles Dodgers, Ohtani Shōhei, gana el premio al Jugador Mejor Valorado (MVP, por sus siglas en inglés) de la Liga Nacional, y es la tercera vez que es designado MVP en la liga, convirtiéndose al mismo tiempo en el primer bateador designado que gana este reconocimiento.

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El primer ministro Ishiba asiste a una reunión de un grupo de familiares de ciudadanos secuestrados por Corea del Norte, quienes piden que sean devueltos a Japón.

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JAXA detiene una prueba terrestre de su cohete de combustible sólido Epsilon S a raíz de un incendio en su segunda fase en el Centro Espacial de Tanegashima. El suceso tiene lugar después de una explosión ocurrida en julio de 2023 en otra prueba con un Epsilon S.

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Yamada Hideo, jefe de la oficina de fiscales públicos de la prefectura de Shizuoka, se disculpa ante Hakamata Iwao después de que este fuese exculpado en una repetición de su juicio tras décadas en el corredor de la muerte.

(Imagen del encabezado: Yamada Hideo, a la izquierda, se disculpa ante Hakamata Iwao, en el centro, a la derecha, en Hamamatsu, Shizuoka, el 27 de noviembre de 2024. © Jiji; pool photo.)