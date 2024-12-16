Réélection du Premier ministre Ishiba Shigeru, décès de la princesse Yuriko à 101 ans, nouvelle consécration pour la star de baseball Ohtani Shôhei et apparition de la première neige du mont Fuji : retour sur les événements marquants de novembre 2024 au Japon.

Vendredi 1er

Entrée en vigueur d’un amendement au Code de la route qui prévoit des sanctions pour les cyclistes utilisant un téléphone portable ou sous l’influence de l’alcool lorsqu’ils circulent à vélo. L’utilisation d’un téléphone portable en faisant du vélo pourra entraîner une peine allant jusqu’à six mois de prison ou une amende d’un montant maximum de 100 000 yens (625 euros).

Dimanche 3

L’équipe de baseball Yokohama DeNA BayStars a remporté les Japan Series pour la première fois en 26 ans, malgré un parcours difficile vers le titre après avoir terminé troisième de la Ligue centrale. L’équipe a obtenu son troisième trophée en dominant les Fukuoka SoftBank Hawks.

Lundi 4

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a lancé sa quatrième fusée H3, transportant un satellite de communication Kirameki-3 du ministère de la Défense, depuis le centre spatial de Tanegashima, au sud-ouest du pays.

Article lié

Nouveau lancement réussi de la fusée H3, qui a transporté un satellite de communication

Mardi 5

Annonce du décès du mangaka Umezu Kazuo le 28 octobre à l’âge de 88 ans. Il était connu pour ses œuvres telles que L’École emportée (publié en français chez Glénat) encore Je suis Shingo (éditions Le Lézard noir).

Article lié

Décès d’Umezu Kazuo, pionnier du manga d’horreur

Mercredi 6

La première installation japonaise de stockage provisoire de combustible nucléaire usé a officiellement débuté ses opérations à Mutsu, dans la préfecture d’Aomori.

Jeudi 7

La Compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco) a réussi à extraire un échantillon de 0,7 gramme de débris nucléaires du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Article lié

L’analyse des débris de combustibles nucléaires prélevés d’un réacteur de Fukushima va débuter

Un échantillon de 0,7 gramme de débris nucléaire retiré de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, stocké dans un conteneur spécial. (Avec l’aimable autorisation de Tepco, Jiji Press)

Un manteau neigeux a enfin été observé au sommet du mont Fuji. La première neige de l’année est ainsi apparue à la date la plus tardive enregistrée depuis le début des relevés sur ce sujet en 1894.

Article lié

La première neige de l’année du mont Fuji a été observée avec un retard record depuis 1894

Nissan a annoncé une réduction de 20 % de sa capacité de production mondiale et une suppression de 9 000 postes.

Vendredi 8

L’humoriste Matsumoto Hitoshi a retiré sa plainte pour diffamation initialement déposée après la publication dans l’hebdomadaire Shûkan Bunshun d’un article affirmant qu’il avait agressé sexuellement deux femmes.

Dimanche 10

Le dragueur de mines Ukushima de la Force maritime d’autodéfense a coulé au large de la préfecture de Fukuoka après avoir pris feu. Un des membres d’équipage est porté disparu.

Article lié

Un homme porté disparu après le naufrage d’un bateau des Forces d’autodéfense

Lundi 11

Ishiba Shigeru a été réélu Premier ministre à l’issue des élections du 27 octobre et a annoncé des changements dans son gouvernement.

Article lié

Ishiba Shigeru (au centre) avec les membres de son cabinet, au palais impérial le 11 novembre 2024. (Kyôdô)

Mardi 12

L’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale a publié des projections indiquant que 40 % des ménages seraient constitués d’une seule personne dans 27 préfectures en 2050. Les ménages composés d’une personne âgée de plus de 65 ans représenteront plus de 20 % du total dans 32 préfectures.

Article lié

L’ancien yokozuna Kitanofuji est décédé à l’âge de 82 ans. Après sa retraite, il avait entraîné les champions Chiyonofuji et Hokutoumi, et était un commentateur de sumo populaire.

Mercredi 13

L’Autorité de régulation nucléaire a officiellement rejeté la demande de la Compagnie japonaise de l’énergie atomique de redémarrer le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Tsuruga, dans la préfecture de Fukui, en raison de la possible présence d’une faille active sous le bâtiment du réacteur.

Jeudi 14

Le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Takahama de la Compagnie électrique du Kansai dans la préfecture de Fukui est devenu le premier réacteur nucléaire japonais à être en service depuis 50 ans.

Vendredi 15

La princesse Yuriko, grand-tante de l’empereur Naruhito, s’est éteinte à l’âge de 101 ans. Ses obsèques ont eu lieu à Tokyo le 26 novembre.

Article lié

La princesse Yuriko en avril 2010 (Jiji Press)

Le Premier ministre Ishiba a rencontré pour la première fois le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Lima, au Pérou. Les deux dirigeants se sont engagés à établir des relations stratégiques mutuellement bénéfiques.