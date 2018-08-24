昔ながらの製法「山廃仕込（やまはいじこみ）」によって、濃厚で膨らみのある味の日本酒を生み出す能登杜氏（とうじ）。受け継がれてきた伝統の酒造りを4K動画で紹介する。

杜氏の技術力

霊峰・白山から発する手取川（てどりがわ）扇状地に位置する石川県白山市坊丸町（ぼうまるまち）。そこには、日本酒「天狗舞（てんぐまい）」で知られる車多（しゃた）酒造がある。

白山から湧き出る清らかな伏流水は、車多酒造がこだわり続ける「山廃仕込」に用いられる。山廃とは昔ながらの製法で、自然の乳酸菌を育てて、低温でじっくりと酒のもとともいえる酒母（しゅぼ）を造る。乳酸を添加する速醸酒母（そくじょうしゅぼ）より仕込み期間はかかるものの、濃厚で膨らみのある味わい深い酒となる。

清らかな伏流水はうまい酒の源

酒造り技能集団の統率者「杜氏（とうじ）」の中でも、能登は日本四大杜氏と称されるほどに高い技術力を有する。その能登杜氏の中で四天王の一人とされた中三郎（なか・さぶろう）さんは、30年以上に渡り山廃仕込に取り組んできた。良い酒を造るには、「微生物主義の基本に忠実に、寸暇を惜しんで細かく観察することが必要になってくる」と、中さんは語る。現在は顧問杜氏として、後継の育成にいそしんでいる。

時代は変わり、石川も能登杜氏にだけ頼らない企業風土になりつつある。しかし、根底にはその伝統が脈々と息づいていることは間違いないだろう。

濃厚で膨らみのある味の山廃仕込の酒

映像提供＝金沢ケーブルテレビネット「なぜだか金澤～見つけて加賀・能登」

（バナー写真＝坊丸町にある車多酒造）