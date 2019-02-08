札幌の大通公園をメイン会場に繰り広げられる、雪と氷の祭典「さっぽろ雪まつり」。2019年で第70回を迎え、初音ミクやサラブレッドをかたどった巨大な雪像、市民が手掛けた大坂なおみ選手の像などが並ぶ。プロジェクションマッピングやライトアップ、AR（拡張現実）などのデジタル技術も駆使され、雪と氷のアート作品がさらに鮮やかに彩られた。

200基の雪と氷の像が競演

1950（昭和25）年の冬、当時は雪捨て場として使われていた大通公園7丁目に、地元の中高校生が高さ3～5メートルの雪像を6つ設置したのが「さっぽろ雪まつり」の始まりだった。それ以来、札幌の冬の風物詩として定着し、近年は世界中から250万人以上が来場する日本の冬を代表する一大イベントに成長している。

第70回を迎えた2019年は、メインの大通会場とすすきの会場では2月4日から11日の建国記念の日まで8日間にわたっての開催となった。大通会場は1丁目から12丁目までを使用し、初音ミクやスター・ウォーズなどの人気キャラクターから、サラブレッドや貨物列車レッドベアといった北海道にちなんだテーマの大雪像がずらりと並んだ。市民が手掛けた作品や、その他2会場に設置されたものを合わせると、雪と氷の像は約200基にも及ぶ。

夜には光と音、デジタル技術の演出が加わり、さらに華やかな雪像の姿が楽しめる。プロジェクションマッピングが多用され、スマートフォンをかざすと初音ミクが現れるAR雪像まで登場した。

雪像以外にも、スケートリンクやジャンプ台、北海道の冬の味覚が堪能できる「北海道 食の広場」が設けられ、さまざまな楽しみ方ができるイベントとなっている。

大通4丁目会場 STV広場

【大雪像】Hard Rock Family Live～初音ミク＆戸山香澄 on Snow Stage～

世界的な人気を誇るバーチャルシンガー・初音ミクが北海道の形をしたギターを手に、スマホ・ゲーム『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』の戸山香澄とユニットを組む大雪像 ©BDP ©CraftEgg ©BUSHI ©CFM All Rights Reserved. 協賛：ハードロック・ジャパン 雪像企画：STV

プロジェクションマッピングによって、夜はカラフルになる2人。光と音楽で演出したショーで観客を盛り上げる ©BDP ©CraftEgg ©BUSHI ©CFM All Rights Reserved. 協賛：ハードロック・ジャパン 雪像企画：STV

大通5丁目東会場 道新 雪の広場

【大雪像】北海道を駆ける！ サラブレッド

7丁目会場 ＨＢＣ フィンランド広場

【大雪像】 ヘルシンキ大聖堂

日本とフィンランドの外交関係樹立100周年を記念し、首都ヘルシンキのランドマーク「ヘルシンキ大聖堂」を忠実に再現した 大雪像・ヘルシンキ大聖堂©HBC 北海道放送 2019

大通8丁目会場 雪のＨＴＢ広場

届いたあたり前が、届ける喜び。～今日も走るレッドベア～

1丁目会場 J:COMひろば

大通3丁目会場 HTB PARK AIR広場

白い恋人 PARK AIR ジャンプ台

9丁目会場・12丁目会場 市民の広場

すすきの会場

すすきのアイスワールド2019

取材・写真・動画撮影＝克（laufen）

（バナー撮影＝雪まつりのライトアップで彩られた大通公園）