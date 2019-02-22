El Festival de Nieve de Sapporo tiene el parque Ōdōri de Sapporo como su zona de exposición principal. En 2019 celebró su 70.ª edición con esculturas gigantes de nieve que mostraron a la cantante virtual Hatsune Miku, a caballos de carrera purasangres y a la popular tenista Ōsaka Naomi entre otros personajes. Varias tecnologías digitales como el mapeo de proyecciones, la iluminación y la realidad aumentada logran que las obras se vean sorprendentemente coloridas.

El Festival de la Nieve de Sapporo se remonta al invierno de 1950, cuando un grupo de estudiantes de escuelas secundarias e institutos locales instaló seis esculturas de nieve, de tres a cinco metros de altura, en el área de 7-chōme del parque Ōdōri de la ciudad, que en ese momento se empleaba como un vertedero para la nieve despejada de las calles circundantes. Desde entonces, el evento se ha convertido en un sello distintivo del invierno de Sapporo y en los últimos tiempos ha crecido hasta convertirse en uno de los principales eventos invernales de Japón. En estos últimos años, recibe anualmente a más de 2,5 millones de visitantes de todo el mundo.

Con motivo de septuagésima edición, el festival se llevó a cabo del 4 al 11 de febrero (Día de la Fundación Nacional) de 2019 en sus sedes principales de Ōdōri y Susukino. En la zona de exposición de Ōdōri, entre las zonas de 1-chōme y 12-chōme, los visitantes pudieron ver una variedad de grandes esculturas de nieve dedicadas a figuras populares como la cantante de pop virtual Hatsune Miku o los personajes de Star Wars, por un lado, y temas asociados con Hokkaidō por el otro, incluidos los caballos de carrera purasangres y el tren de carga “Red Bear”. Sumando las obras de las otras dos zonas y las creadas por los residentes de la ciudad, en total se expusieron unas 200 creaciones.

Por la noche se utilizaron tecnologías digitales, luz y sonido para hacer que estas esculturas de nieve se vieran aún más espectaculares. En muchos casos se empleó el mapeo de proyección, y en otros, como en la escultura de Hatsune Miku, la realidad aumentada permitió a los espectadores ver cómo el personaje cobraba vida en la pantalla del smartphone.

Además de las esculturas de nieve, los visitantes pudieron disfrutar de otras atracciones: una pista de patinaje, salto de esquí y puestos con gastronomía de Hokkaidō donde se ofrecieron distintos platos de la isla más septentrional de Japón.

Zona de exhibición de Ōdōri 4-chōme, Plaza STV

(Escultura de nieve gigante) “Hard Rock Family Live: Hatsune Miku y Toyama Kasumi en el escenario de nieve”

Con una guitarra con la forma de la isla de Hokkaidō, Hatsune Miku, la cantante de pop virtual de fama mundial, se une a Toyama Kasumi del “BanG Dream! Girls Band Party!”, un videojuego para smartphone. (©BDP ©CraftEgg ©BUSHI ©CFM. Todos los derechos reservados. Copatrocinado por Hard Rock Japan, Inc. Planificación de la escultura de nieve por STV.)

Al anochecer, el dúo brilla con vivos colores y ofrece un espectáculo de luz y sonido para el público, gracias al mapeo de proyección. ©BDP ©CraftEgg ©BUSHI ©CFM Todos los derechos reservados. Copatrocinado por Hard Rock Japan, Inc. Planificación de la escultura de nieve por STV.)

Zona de exhibición este de Ōdōri 5-chōme, Plaza de la Nieve Dōshin

(Escultura de nieve gigante) “Purasangres al galope a través de un campo en Hokkaidō”

El 98 % de los caballos purasangre japoneses se crían en Hokkaidō. Hay muchos establos también en la parte oriental de Iburi, en el centro sur de la isla, donde se produjo un gran terremoto en septiembre de 2018. Esta escultura se realizó para expresar el sentimiento de que los criadores superaran estas dificultades y siguieran adelante. El mapeo de proyección muestra a estos purasangres corriendo por la noche. (© Hokkaidō Shimbun Press)

Zona de exhibición 7-chōme, Plaza de Finlandia HBC

(Escultura de nieve gigante) Catedral de Helsinki

Esta gran escultura de nieve es una fiel reproducción de la catedral de Helsinki, un hito en la capital finlandesa. La escultura fue realizada para conmemorar el centenario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Finlandia. (© 2019 Hokkaidō Broadcasting Co., Ltd.)

Zona de exhibición 8-chōme, Plaza de la Nieve HTB

(Escultura de nieve gigante) “La locomotora Red Bear: la felicidad de repartir”

Esta escultura se basa en una locomotora de carga de la compañía JR, que tira de vagones cargados con contenedores. La escultura de esta locomotora modelo DF200, conocida popularmente como "Red Bear", simula estar saliendo del escenario. Por la noche, la escultura parece estar transportando alimentos de Hokkaidō gracias al mapeo de proyección. (© HTB)

Zona de exhibición de Ōdōri 10-chōme, UHB Family Land Sede en 1-chōme Plaza J:COM

A los pies de la torre de Sapporo TV hay una pista de patinaje al aire libre, un lugar popular para salidas familiares y citas de parejas. También hay disponibles clases de patinaje sobre hielo.

Sede en Ōdōri 3-chōme, Plaza HTB PARK AIR

Shiroi Koibito, Trampolín de esquí Park Air

Con los edificios del vecindario como telón de fondo, este trampolín de esquí tiene 24 metros de altura y 60 metros de longitud. Los esquiadores y snowboarders exhiben sus fabulosas técnicas. (© HTB)

Sede en 9-chōme y 12-chōme, Plaza de los ciudadanos

La Plaza de los ciudadanos es el escenario de las originales esculturas de nieve creadas por los residentes locales. La escultura en 9-chōme es de la tenista profesional japonesa Ōsaka Naomi, mientras que 12-chōme luce una escultura de Chiko-chan, un personaje de un programa de televisión en NHK.

Zona de exhibición Susukino

Susukino Ice World 2019

Zona de exhibición Susukino tiene esculturas de hielo a lo largo de Ekimae-dōri desde Minami 4-jō-dōri hasta Minami 7-jō-dōri.

Esta escultura de hielo de "sushi en abundancia" parece contener pescados y mariscos utilizados para el sushi congelados en pleno nado.

La “Calle de la iluminación”, con su paso de deslumbrantes luces decorativas hechas mediante la colocación de un arco de túnel sobre bloques de hielo, es un lugar muy popular para fotografiarse cada año.

La zona de exhibición Ōdōri vista desde la torre de televisión por la noche.

Reportaje, fotos y video de Laufen Katsu.

(Foto del encabezado: Parque Ōdōri con la iluminación del Festival de la Nieve.)