El Festival de Nieve de Sapporo tiene el parque Ōdōri de Sapporo como su zona de exposición principal. En 2019 celebró su 70.ª edición con esculturas gigantes de nieve que mostraron a la cantante virtual Hatsune Miku, a caballos de carrera purasangres y a la popular tenista Ōsaka Naomi entre otros personajes. Varias tecnologías digitales como el mapeo de proyecciones, la iluminación y la realidad aumentada logran que las obras se vean sorprendentemente coloridas.
El Festival de la Nieve de Sapporo se remonta al invierno de 1950, cuando un grupo de estudiantes de escuelas secundarias e institutos locales instaló seis esculturas de nieve, de tres a cinco metros de altura, en el área de 7-chōme del parque Ōdōri de la ciudad, que en ese momento se empleaba como un vertedero para la nieve despejada de las calles circundantes. Desde entonces, el evento se ha convertido en un sello distintivo del invierno de Sapporo y en los últimos tiempos ha crecido hasta convertirse en uno de los principales eventos invernales de Japón. En estos últimos años, recibe anualmente a más de 2,5 millones de visitantes de todo el mundo.
Con motivo de septuagésima edición, el festival se llevó a cabo del 4 al 11 de febrero (Día de la Fundación Nacional) de 2019 en sus sedes principales de Ōdōri y Susukino. En la zona de exposición de Ōdōri, entre las zonas de 1-chōme y 12-chōme, los visitantes pudieron ver una variedad de grandes esculturas de nieve dedicadas a figuras populares como la cantante de pop virtual Hatsune Miku o los personajes de Star Wars, por un lado, y temas asociados con Hokkaidō por el otro, incluidos los caballos de carrera purasangres y el tren de carga “Red Bear”. Sumando las obras de las otras dos zonas y las creadas por los residentes de la ciudad, en total se expusieron unas 200 creaciones.
Por la noche se utilizaron tecnologías digitales, luz y sonido para hacer que estas esculturas de nieve se vieran aún más espectaculares. En muchos casos se empleó el mapeo de proyección, y en otros, como en la escultura de Hatsune Miku, la realidad aumentada permitió a los espectadores ver cómo el personaje cobraba vida en la pantalla del smartphone.
Además de las esculturas de nieve, los visitantes pudieron disfrutar de otras atracciones: una pista de patinaje, salto de esquí y puestos con gastronomía de Hokkaidō donde se ofrecieron distintos platos de la isla más septentrional de Japón.
Zona de exhibición de Ōdōri 4-chōme, Plaza STV
(Escultura de nieve gigante) “Hard Rock Family Live: Hatsune Miku y Toyama Kasumi en el escenario de nieve”
Zona de exhibición este de Ōdōri 5-chōme, Plaza de la Nieve Dōshin
(Escultura de nieve gigante) “Purasangres al galope a través de un campo en Hokkaidō”
Zona de exhibición 7-chōme, Plaza de Finlandia HBC
(Escultura de nieve gigante) Catedral de Helsinki
Zona de exhibición 8-chōme, Plaza de la Nieve HTB
(Escultura de nieve gigante) “La locomotora Red Bear: la felicidad de repartir”
Zona de exhibición de Ōdōri 10-chōme, UHB Family LandSede en 1-chōme Plaza J:COM
Sede en Ōdōri 3-chōme, Plaza HTB PARK AIR
Shiroi Koibito, Trampolín de esquí Park Air
Sede en 9-chōme y 12-chōme, Plaza de los ciudadanos
Zona de exhibición Susukino
Susukino Ice World 2019
Reportaje, fotos y video de Laufen Katsu.
(Foto del encabezado: Parque Ōdōri con la iluminación del Festival de la Nieve.)