1月20日

大相撲の横綱貴乃花関が引退

2003（平成15）年 大相撲の第65代横綱貴乃花（本名・花田光司、東京都出身、二子山部屋）が初場所8日目の取組を最後に現役を引退。正攻法の相撲で通算22回の優勝を重ねた実績を評価されて一代年寄を贈られ、貴乃花親方として後進の指導に当たった。2004年2月には二子山部屋を継承する形で貴乃花部屋を開設。

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1月21日

宮崎県知事選でそのまんま東氏が当選

2007（平成19）年 官製談合事件に絡む前知事の辞職に伴う出直しの宮崎県知事選で、無所属新人の元お笑いタレント、そのまんま東氏（本名・東国原英夫）が初当選。東氏は圧倒的な知名度を生かして自公推薦候補らを大差で破り、任期満了まで4年間知事を務めた。

1月22日

国内最後の野生のトキを捕獲

1981（昭和56）年 環境庁（現・環境省）が新潟県佐渡市（佐渡島）の山中で、国内最後の野生のトキ5羽を捕獲した。特別天然記念物のトキを絶滅から救うため、佐渡トキ保護センターに集めて人工的に繁殖させるのが目的だったが失敗。2003年10月、最後の日本産トキ「キン」が36歳で死亡し、日本産野生種は絶滅した。

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1月23日

堀江貴文社長、逮捕

2006（平成18）年 ライブドアグループの証券取引法違反事件で、東京地検特捜部は堀江貴文社長らライブドア経営陣を同法違反容疑で逮捕した。2004年9月期の連結決算を粉飾した疑い。堀江氏は懲役2年6カ月の実刑判決を受け、11年6月から13年3月まで刑務所に収容された。

1月24日

元日本兵の横井庄一さん、発見される

1972（昭和47）年 太平洋戦争の激戦地・グアム島のジャングルに28年間も潜んでいた元日本兵の横井庄一さん（当時56歳）が発見、保護された。1944年に米軍の攻撃で同島は陥落したが、横井さんは敗戦を知らず、捕まるのを恐れて洞穴などに隠れ住んだ。帰国時の第一声「恥ずかしながら生きながらえて帰ってまいりました」は流行語にもなった。

1月25日

稀勢の里関、横綱昇進

2017（平成29）年 日本相撲協会は、大相撲初場所で幕内初優勝を飾った大関・稀勢の里（本名・萩原寛、茨城県出身、田子ノ浦部屋）の第72代横綱昇進を決めた。1998年夏場所後の3代目若乃花以来、19年ぶりの日本出身横綱の誕生となった。

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1月26日

法隆寺金堂の壁画が焼失

1949（昭和24）年 早朝、法隆寺金堂（奈良県斑鳩町）から出火。国宝の十二面壁画の大半が焼損した。これを機に1955年には、文化財を火災や震災から守る目的として毎年1月26日を「文化財防火デー」と定め、全国各地の社寺などで防災訓練が展開されている。

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大坂なおみ選手、全豪オープン初優勝

2019（平成31）年 テニスの全豪オープン女子シングルス決勝で、世界ランキング4位の大坂なおみがペトラ・クビトバ（チェコ）を破り、前年の全米に続く4大大会優勝を飾った。グランドスラム初優勝からの連覇は史上6人目。28日に発表された世界ランキングで、大坂は男女を通じてアジア勢初の1位に就いた。

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バナー写真：グアム島のジャングルから28年ぶりに帰国し、出迎えの人たちに手を振って応える元日本兵の横井庄一さん＝東京・羽田空港（時事）