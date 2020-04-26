4月27日

殺人罪の時効廃止 刑訴法改正、即日実施

2010（平成22）年 殺人罪・強盗殺人罪の公訴時効廃止などを盛り込んだ刑事訴訟法改正法が衆院本会議で賛成多数で可決・成立した。持ち回り閣議、官報の「特別号外」発行を経て、即日公布・施行された。捜査中で時効が成立していない過去の事件にも適用される。最高刑が死刑となる殺人罪は25年の控訴時効をなくし、「逃げ得」が通用しなくなった。最高刑が無期懲役以下の、人を死なせた罪も時効完成までの期間を原則2倍にした。例えば強姦致死罪は15年から30年に、傷害致死罪や危険運転致死罪は10年から20年に、それぞれ延長された。

4月28日

平安京で「応天門の変」が発生

866（貞観8年閏3月10日）年 平安京大内裏の応天門が放火により焼失。放火をした大納言伴善男（とものよしお）が源信（みなもとのまこと）を犯人と偽証して陥れようとしたが、それを利用して天皇の外祖父藤原良房が伴氏一族を没落させ、覇権を確立した。「日本四大絵巻」の一つ『伴大納言絵詞』に、この事件「応天門の変」が画題に採られている。絵巻の上巻第一段には、応天門の火災を聞いて駆け付ける検非違使（けびいし）一行から始まり、風下の朱雀門から、炎につつまれる応天門に殺到する野次馬が描かれた。

4月29日

山下泰裕選手、史上最年少19歳で柔道日本一

1977（昭和52）年 男子柔道の体重無差別日本一を決める全日本柔道選手権大会で、山下泰裕選手（東海大2年）が史上最年少の19歳で優勝。「怪童」が「怪物」になった瞬間だった。決勝では前年の大会優勝者・モントリオール五輪柔道93キロ超級で銅メダルを獲得した遠藤純男選手を相手に、判定2－1で勝利した。その後、同大会で85年まで9連覇という前人未到の記録を達成。84年のロサンゼルス五輪で金メダルを取り、同年10月国民栄誉賞を授与された。2019（令和元）年6月、日本オリンピック委員会（JOC）会長に就任。

4月30日

平成最後の日、天皇退位礼を挙行

2019（平成31）年 天皇陛下が「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」により譲位された。午前、宮中三殿で皇室の祖先、歴代天皇などに退位礼の挙行を報告する宮中祭祀（さいし）に臨まれた。夕刻、国事行為「退位礼正殿の儀」が皇居宮殿「松の間」で行われた。皇后さまや皇太子ご夫妻ら成年皇族15人全員のほか、閣僚や衆参正副議長、最高裁長官、国会議員、都道府県知事ら294人が参列した。陛下は「新しい令和の時代が、平和で実り多くあることを、皇后と共に心から願い、わが国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります」と述べられた。退位後上皇に就いた。

5月1日

天皇が即位し「令和」がスタート

2019（令和元）年 徳仁（なるひと）皇太子殿下が「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」に基づき第126代天皇に即位された。元号法ならびに元号を改める政令に基づき、令和に改元された。新天皇の即位に伴う「剣璽（けんじ）等承継の儀」と、即位後初めて国民代表に会う「即位後朝見（ちょうけん）の儀」が午前、いずれも天皇の国事行為として、皇居・宮殿「松の間」で行われた。即位後朝見の儀で天皇は「この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします」とお言葉を述べた。

5月2日

野茂投手が米メジャーデビュー

1995（平成7）年 野茂英雄投手が米メジャーリーグ（MLB）初登板。近鉄を退団してドジャースにマイナー契約で入団したが、キャンプ、オープン戦で実力を示し、メジャー昇格。この日のジャイアンツ戦でマウンドに立った。勝敗こそ付かなかったものの5回を投げ被安打1、奪三振7、無失点の好投でデビュー戦を終えた。6月2日のメッツ戦でMLB初勝利。初シーズンを13勝6敗、リーグ2位の防御率2.54、リーグ最多236奪三振と大活躍。ドジャースの7年ぶりナショナル・リーグ西地区優勝に貢献した。

5月3日

国鉄三河島事故 160人が犠牲

1962（昭和37）年 東京都荒川区の国鉄常磐線三河島駅付近で貨物列車が脱線。その事故現場で上下2本の電車が衝突する「三河島事故」が発生した。160人が死亡し、重軽傷300人を出した。三河島－南千住間の下り貨物線を走っていた蒸気機関車が下り線路内に脱線し傾いて停止した。その直後、三河島駅を1分遅れで発車した上野発取手行きの下り電車が、脱線した機関車に追突し、上り線路内に脱線した。電車乗務員の指示で乗客が三河島駅へ歩いて戻り始めたところに、南千住駅を発車した上り電車が脱線した下り電車に衝突。2、3、4両目車両が5メートル下の民家に突っ込んだ。事故は国鉄職員の不注意によることが分かり批判を呼んだ。国鉄五大事故の一つ。

バナー写真：「即位後朝見の儀」でお言葉を述べられる天皇陛下＝2019年5月1日、皇居・宮殿「松の間」［代表撮影］（時事）