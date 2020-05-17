5月18日

藤井聡太棋士が最年少で七段

2018（平成30）年 将棋棋士の藤井聡太六段が史上最年少で七段に昇段した。第31期竜王戦5組ランキング戦準決勝、船江恒平六段との対局に勝ち、竜王戦4組に昇級。七段への昇段条件のうち「竜王ランキング戦連続昇級」をクリア。加藤一二三九段が17歳3カ月で樹立した最年少記録を大きく更新する15歳9カ月での七段昇段を達成した。

5月19日

白井義男が初のボクシング王座

1952（昭和27）年 後楽園球場特設リングでのNBA世界フライ級王座戦で指名挑戦者白井義男（1923 - 2003）がダド・マリノ（米国）に判定勝ち。日本人初のプロボクシング世界王者となり、戦後の日本人に夢と勇気を与えた。ボクサーを目指して銀座のジムで練習中、連合国軍総司令部（GHQ）に勤務する生物・生理学者でボクシング指導者のアルビン・カーン博士に認められて指導を受け、49（昭和24）年、フライ級、バンタム級の2つの日本タイトルを奪った後、世界チャンピオンとなり、4回防衛したが、54（同29）年、パスカル・ペレス（アルゼンチン）に敗れ王座陥落。55（同30）年のリターンマッチでも敗れ、現役を引退した。

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5月20日

新安保条約 自民が単独承認

1960（昭和35）年 自民党が未明の衆院本会議で警官隊を導入して野党議員を排除し、新日米安全保障条約を単独で承認。この年1月、岸信介首相が米アイゼンハワー大統領との間で調印した新安保条約は、日本を防衛する義務を米国が負うことを明記するとともに、日本で米軍が武力攻撃を受けた場合には、日本が米軍を防衛する義務を負うことも規定し、平等相互の援助条約となった。日米間の政治、経済上の協力もうたわれた。日本の安全または極東の平和と安全への脅威が生じた場合に協議を行う「極東条項」も設けられた。社会党など野党や進歩的文化人は、事実上の日米軍事同盟であり、特に極東条項は日本をアジアの紛争に巻き込むとして、大学生や労働者らにも呼び掛けて大規模な安保反対運動を展開した。

5月21日

裁判員制度が導入

2009（平成21）年 裁判員制度が導入された。この日以降に起きた事件が対象となり、8月3日に初の裁判員裁判が実施された。国民に刑事裁判に参加してもらい、有罪か無罪か、有罪なら刑の重さはどのくらいかを、裁判官と共に考え、決めてもらう制度。専門用語が多く分かりにくい裁判に一般人に参加してもらい、健全な社会常識を反映させる狙いがある。司法制度改革の一環として導入された。裁判員は 20歳以上の有権者のなかから事件ごとに無作為抽出で選任する。対象となる事件は、地方裁判所で行われる第一審刑事事件のうち、殺人罪など、刑の重い重大犯罪。

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5月22日

東京スカイツリーが開業

2012（平成24）年 電波塔「東京スカイツリー」が開業し、展望台などの営業が始まった。在京テレビ局の電波を送信する東京タワー（333メートル）が、都心の超高層ビル林立で障害が出るおそれが出てきたため、より高い634メートルの電波塔が建てられた。地上波テレビのデジタル化に合わせて13（平成25）年5月31日に電波送信を開始。電波塔は東武鉄道が東京都墨田区の業平橋駅（現とうきょうスカイツリー駅）隣接地に総工費650億円を投じて建設。併設ビルにはオフィス棟、商業施設、水族館、プラネタリウムなども備える。

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5月23日

三浦さん、80歳でエベレスト登頂

2013（平成25）年 プロスキーヤーで登山家の三浦雄一郎さんが世界最高峰エベレスト（8848メートル）に史上最高齢の80歳7カ月で登頂に成功。三浦さんは富士山での直滑降、エベレストのサウスコル8千メートル地点からの滑降などプロスキーヤーとしてさまざまな実績を上げた。しかし、60歳代で不摂生を続けた結果、肥満体になり健康を損なった。65歳で一念発起し、常時20キロの重りを両足に巻き付けて生活するなど、過酷なトレーニングを開始。70歳でエベレスト初登頂に成功。75歳に2度目の登頂を達成し、80歳での登頂は3回目の挑戦だった。

5月24日

デストロイヤー、力道山に4の字固め

1963（昭和38）年 ワールド・レスリング・アソシエーション（WWA）世界ヘビー級選手権試合が東京体育館で行われ、米国の覆面プロレスラー、ザ・デストロイヤーが力道山に必殺技「足4の字固め」をかけた。テレビ中継され平均視聴率は64%で歴代4位。当時、日本人には見慣れない技が評判になった。子どもがプロレスごっこで、まねできる単純な技ながら、かけられた方は思わず悲鳴を上げる痛さ。ザ・デストロイヤーはこの試合で一躍、人気悪役レスラーになった。

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バナー写真：帰国した三浦雄一郎さん（中央）。自身が校長を務めるクラーク記念国際高校の生徒たちが羽田空港で出迎えた。右は次男の豪太さん＝2013年5月29日（時事）